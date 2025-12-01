연합뉴스

올해 한국의 수출액이 사상 최초로 연간 7천억달러 고지 등정을 바라보게 됐다.1일 산업통상부가 발표한 수출입 동향에 따르면 한국의 11월 수출액은 610억4천만달러로 지난해 같은 기간보다 8.4% 늘었다.지난해 11월에 비해 조업일수가 하루 줄어들었지만, 일평균 수출이 13.3% 증가해 역대 11월 최고 기록을 경신했다.6개월 연속 월간 최대 실적 행진이 이어지면서 올해 1∼11월 누적 수출액은 6천402억달러로 2022년(6천287억달러) 이후 3년 만에 역대 최대치를 기록했다.12월 수출액이 지난해와 같은 수준(613억달러)을 기록한다고 가정할 경우 올해 수출액 7천억달러 돌파는 무난할 것으로 보인다.한국의 연간 수출 규모는 1995년 1천억달러, 2004년 2천억달러, 2006년 3천억달러, 2008년 4천억달러, 2011년 5천억달러, 2021년 6천억달러를 각각 넘기며 빠르게 증가했다.한국의 연간 수출액이 7천억달러대까지 오르면 일본과 유사한 수준이 된다.한국무역협회가 국제통화기금(IMF) 통계를 정리한 자료에 따르면 일본의 연간 수출은 2011년 8천226억달러로 정점을 찍고 감소하는 추세로 2024년 7천75억달러를 기록했다.인공지능(AI) 특수에 올라탄 반도체가 새 기록을 쓰는 데 앞장섰다.11월 반도체 수출은 38.6% 증가한 172억6천만달러로 역대 월간 최대 실적을 올리며 9개월 연속 플러스 행진을 이어갔다. 1∼11월 누적 수출액은 1천526억달러로 올해가 한 달 남아 있는 시점임에도 벌써 연간 최대 수출액을 확정 지었다. 기존 연간 최대 수출액은 지난해의 1419억달러였다.자동차 수출도 최대 실적에 합류했다. 11월 자동차 수출은 내연기관·하이브리드차 호실적에 힘입어 13.7% 증가한 64억1천만달러를 기록했다. 지난달까지 누적 기준 660억4천만달러로 연간 최대 실적 달성까지 48억3천만달러를 남겨둔 상황이라 일찌감치 연간 최대 실적을 예약했다.이외에도 무선통신(1.6%)과 바이오(0.1%), 이차전지(2.2%), 컴퓨터(4.0%) 등의 수출이 전년보다 개선됐다.김정관 산업부 장관은 "11월 수출이 6개월 연속 우상향 흐름을 이어갔다"며 "미 관세를 포함한 글로벌 보호무역주의 확산으로 수출 여건이 녹록지 않은 상황에서도 우리 기업들이 위기를 기회로 전환시키는 능력을 발휘한 결과"라고 평가했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com