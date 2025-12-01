발언하는 배현진 조직부총장 사진=연합뉴스

배현진 국민의힘 의원이 김건희씨를 다시 한번 저격했다.1일 배 의원의 SNS에 따르면 그는 “선출직도 아닌 아무 권한 없는, 본인 말대로 ‘아무 것도 아닌’ 그저 남편운만 좋았던 한 민간인이 그 권력을 쫓는 자들에게 뇌물을 받고 분수와 이치에 맞지 않은 사고를 줄줄이 친 천박함을 천박하다 했는데 여기에 긁혀 발작하는 희한한 자들이 있다”고 신랄하게 지적했다.이어 “윤어게인당을 만들려다 여의치가 않자 스리슬쩍 국민의힘에 입당해서는 회복의 골든타임을 놓치게 하는 어디서 굴러 들어온 지질한 장사치들도 있다”고 밝혔다.배 의원은 “거듭 말하지만 법치, 원칙, 상식과 합리만이 보수 정치의 정수가 될 수 있다”며 “많이 쓰려도 곪은 상처는 씻어내고 가야한다”고 강조했다.배 의원은 이전에도 “왕이 되고 싶어 감히 어좌에 올라앉았던 천박한 김건희와 그 김건희 보호하느라 국민도 정권도 안중에 없었던 한 남편의 처참한 계엄 역사와 우리는 결별해야한다”고 주장한 바 있다.이를 계기로 자신을 비판하거나 징계를 해야한다는 일부 당원의 주장이 나오자 이에 대해 재반박하며 김건희씨를 다시 저격한 것으로 풀이된다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com