1일 배 의원의 SNS에 따르면 그는 “선출직도 아닌 아무 권한 없는, 본인 말대로 ‘아무 것도 아닌’ 그저 남편운만 좋았던 한 민간인이 그 권력을 쫓는 자들에게 뇌물을 받고 분수와 이치에 맞지 않은 사고를 줄줄이 친 천박함을 천박하다 했는데 여기에 긁혀 발작하는 희한한 자들이 있다”고 신랄하게 지적했다.
이어 “윤어게인당을 만들려다 여의치가 않자 스리슬쩍 국민의힘에 입당해서는 회복의 골든타임을 놓치게 하는 어디서 굴러 들어온 지질한 장사치들도 있다”고 밝혔다.
배 의원은 “거듭 말하지만 법치, 원칙, 상식과 합리만이 보수 정치의 정수가 될 수 있다”며 “많이 쓰려도 곪은 상처는 씻어내고 가야한다”고 강조했다.
배 의원은 이전에도 “왕이 되고 싶어 감히 어좌에 올라앉았던 천박한 김건희와 그 김건희 보호하느라 국민도 정권도 안중에 없었던 한 남편의 처참한 계엄 역사와 우리는 결별해야한다”고 주장한 바 있다.
이를 계기로 자신을 비판하거나 징계를 해야한다는 일부 당원의 주장이 나오자 이에 대해 재반박하며 김건희씨를 다시 저격한 것으로 풀이된다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지