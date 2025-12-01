홈 한경BUSINESS [속보] 정청래 "'2차 종합특검' 검토할 시기…국민 요구 높아" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202512015490b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.12.01 10:43 수정2025.12.01 10:43 강홍민 기자 정청래 더불어민주당 대표(사진=임형택 기자)정청래 "'2차 종합특검' 검토할 시기…국민 요구 높아"강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 박상신 DL이앤씨 대표이사, 부회장 승진 “건설불황 속 경영관리 능력 탁월” “남편 운만 좋았던 천박한 민간인” 배현진, 김건희 또 저격 [부고]박창민(前 현대산업개발 대표이사, 前 한국주택협회장)씨 본인상 11월 수출 610.4억달러로 8.4%↑…반도체 수출 사상 최대 경찰, 12·3 비상계엄 1년 만 첫 공식사과 "국민께 큰 상처 드렸다"