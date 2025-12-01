정인 DL이앤씨 준법경영실장, ㈜대림 대표이사로

박상신 DL이앤씨 대표이사 부회장. 사진=DL이앤씨

1일 DL그룹에 따르면 지난해부터 DL이앤씨를 이끌고 있는 박상신 대표이사가 2026년 사장단 인사를 통해 부회장으로 승진했다.DL그룹은 불확실한 대내외 경영환경 극복이라는 과제 달성을 위해 성과와 역량이 검증된 리더십을 강화하는 차원에서 이번 인사를 단행했다고 이날 밝혔다.박상신 부회장은 2016년 고려개발 대표, 2017년 대림산업(現 DL이앤씨) 주택사업본부장, 2018년 대림산업 대표를 거쳐 지난해 DL이앤씨 대표이사로 선임됐다.박 부회장은 최근 건설업 불황 속에서도 탁월한 경영 관리 능력을 발휘해 실적을 정상화하고, 신사업을 발굴하는 등 성과를 거뒀다. 특히 수익성 위주의 선별 수주를 통해 건설업 최고 수준의 재무 안정성을 구축하기도 했다.이번 인사에서 정인 DL이앤씨 준법경영실장은 ㈜대림 대표이사로 선임됐다. 이정은 DL이앤씨 최고디자인책임자(CDO)는 글래드 호텔앤리조트 대표이사를 겸임하며, 황규선 DL이앤씨 기획관리실장은 ㈜대림 최고운영책임자(COO)를 맡게 됐다.민보름 기자 brmin@hankyung.com