쿠팡이 보낸 개인정보 노출 통지 문자 메시지 사진=연합뉴스

주민이 무인민원발급기를 이용해 주민등록 등본을 발급하고 있다. 사진=뉴스1

쿠팡을 비롯한 이동통신사, 카드회사 등에서 잇따라 발생한 개인정보 유출 사고로 인해 주민등록번호를 변경하려는 사람들이 급증하고 있는 것으로 나타났다.1일 행정안전부 주민등록번호변경위원회에 따르면 올해 10월까지 접수된 주민등록번호변경 신청 건수는 1914건으로 집계됐다. 제도 시행 첫해인 2017년 799건에서 시작해 2020년 1127건, 지난해 1986건으로 매년 증가하는 추세다.특히 올해는 처음 2000건을 넘을 거라는 전망이 나오고 있다.주민등록번호 변경 제도는 13자리 가운데 생년월일과 성별 표시를 제외한 임의 번호 6자리를 바꾸는 방식이다.신청 사유로는 보이스피싱에 따른 재산상 피해가 49.1%로 가장 많았으며 이어 사기와 해킹 등 기타 유출이23.3% 신분 도용이 10.6%, 폭력(7.9%), 상해·협박(4.8%) 등이 뒤를 이었다.전문가들은 개인정보를 과도하게 담고 있는 주민등록번호가 공공과 민간에서 무분별하게 사용되고 있는 현 구조를 문제점으로 지적했다.특히 개인정보가 대규모로 유출되는 사건들이 반복되는 이유는 시스템 취약성 때문이며 향후 쿠팡 사태와 같은 대규모 유출이 계속될 위험이 있다는 경고도 나오고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com