코웨이, 2026년 정기 임원 인사 단행
코웨이가 2026년 정기 임원 인사를 단행했다고 1일 밝혔다.

이번 2026년 정기 임원 인사를 통해 2명이 승진하고 신규 임원 5명이 새롭게 선임됐다.

[상무 승진]
▲김영진 [IT서비스센터장]
▲정은식 [말레이시아법인장]

[신규 상무보 선임]
▲김기수 [CL사업실장]
▲문석환 [사업관리실장]
▲박정철 [워터개발1실장]
▲임성근 [비렉스사업실장]
▲조제석 [글로벌전략실장]

