홈 한경BUSINESS 코웨이, 2026년 정기 임원 인사 단행 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202512015607b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.12.01 11:10 수정2025.12.01 11:10 정채희 기자 코웨이가 2026년 정기 임원 인사를 단행했다고 1일 밝혔다.이번 2026년 정기 임원 인사를 통해 2명이 승진하고 신규 임원 5명이 새롭게 선임됐다.[상무 승진]▲김영진 [IT서비스센터장]▲정은식 [말레이시아법인장][신규 상무보 선임]▲김기수 [CL사업실장]▲문석환 [사업관리실장]▲박정철 [워터개발1실장]▲임성근 [비렉스사업실장]▲조제석 [글로벌전략실장]정채희 기자 poof34@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 “중국에 떠도는 내 정보” 주민등록번호 변경 급증 박상신 DL이앤씨 대표이사, 부회장 승진 “건설불황 속 경영관리 능력 탁월” 정청래 "'2차 종합특검' 검토할 시기…국민 요구 높아" “남편 운만 좋았던 천박한 민간인” 배현진, 김건희 또 저격 [부고]박창민(前 현대산업개발 대표이사, 前 한국주택협회장)씨 본인상