코웨이, 2026년 정기 임원 인사 단행

코웨이가 2026년 정기 임원 인사를 단행했다고 1일 밝혔다.이번 2026년 정기 임원 인사를 통해 2명이 승진하고 신규 임원 5명이 새롭게 선임됐다.[상무 승진]▲김영진 [IT서비스센터장]▲정은식 [말레이시아법인장][신규 상무보 선임]▲김기수 [CL사업실장]▲문석환 [사업관리실장]▲박정철 [워터개발1실장]▲임성근 [비렉스사업실장]▲조제석 [글로벌전략실장]정채희 기자 poof34@hankyung.com