국내 스타트업, CES 2026 혁신상 대거 수상

세계 최대 규모 가전·정보기술(IT) 전시회인 CES(Consumer Electronics Show)가 다시 한번 전 세계의 이목을 집중시키고 있다. 미국 소비자기술협회(CTA, Consumer Technology Association)가 주최하는 CES는 글로벌 기술 트렌드를 선도하는 가장 권위 있는 국제 행사다.CES 2026은 오는 2026년 1월 6일부터 9일까지(현지 기준) 미국 네바다주 라스베이거스에서 ‘모든 것에 AI가, 모든 곳에 양자가(AI in Everything, Quantum Everywhere)’라는 주제로 개최될 예정이다.한국은 매년 CES에서 높은 기술력을 입증하며 혁신상을 다수 수상해 왔다. 2021년 수상 기업은 23개에 불과했으나, 2023년에는 무려 5배 증가한 111개 기업, 2024년에는 127개 기업이 혁신상을 수상하며 글로벌 시장에서 기술 강국의 위상을 증명했다.올해 CES 2026에서는 현재까지 총 30개 제품이 최고혁신상(Best of Innovation)을 수상했으며, 국가별로 보면 한국이 14개로 1위, 이어서 ▲미국(5개) ▲중국(3개) ▲대만(2개) 등이 뒤를 이었다.주목할 점은, 한국의 수상작 중 삼성·LG·두산 등 글로벌 대기업의 제품이 일부 포함돼 있으나 나머지 대부분을 한국 스타트업이 차지했다는 점이다. 이는 한국 스타트업의 기술력과 제품 경쟁력이 글로벌 무대에서 인정받고 있음을 보여준다.혁신상(Honoree)을 수상한 여러 기업 중에서도 AI 기반 기술 스타트업의 약진이 돋보인다. 특히 인공지능 스타트업 ‘웨인힐스 브라이언트 에이아이 USA’는 북미 CES 혁신상과 북미 에디슨 어워즈(Edison Awards) 브론즈상을 동시에 수상하며 기술력과 시장성을 입증했다.또한 해당 기업은 미국 시장 확대를 위해 본사 플립(미국 이전)을 결정했으며, 미국 동부·서부 지역에서 지난 시리즈 B 투자 유치를 연이어 체결했다.한 관계자는 “이번 CES 혁신상은 한국 스타트업이 가진 기술적 잠재력과 성장 가능성을 국제적으로 확인받은 결과”라며 “향후 AI·양자 기술을 중심으로 글로벌 시장에서 확장성과 상업성을 갖춘 기술 서비스를 선보이겠다”고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com