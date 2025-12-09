꽁래쉬, 누구나 쉽게 붙이는 10초컷 노글루 속눈썹

꽁래쉬가 9일 ‘2025 대한민국 브랜드 만족도 1위’에서 2년 연속 뷰티(미용소품) 부문 대상을 수상했다.꽁래쉬는 초보자도 쉽게 붙일 수 있는 ‘노글루 속눈썹’을 선보이고 있는 퍼스널 아이래쉬 브랜드다. 접착제 사용이 필수였던 기존 속눈썹 제품과 달리, 속눈썹 밴드에 글루가 얇게 코팅되어 있어 접착제 없이도 빠르게 메이크업을 완성할 수 있는 제품을 선보이고 있다. 특히 제품을 속눈썹 가까이에 가져가기만 해도 자연스럽게 붙어 초보자도 어렵지 않게 사용할 수 있으며, 하루 종일 착용해도 자연스럽고 편안해 인조 속눈썹 입문자들의 많은 선택을 받고 있다.이러한 꽁래쉬는 9~11mm의 ‘숏’ 제품과 11~14mm의 ‘롱’ 제품을 비롯해 다양한 디자인의 속눈썹을 선보이고 있다. 이에 본인의 눈매에 맞는 혹은 그날의 메이크업과 상황에 따른 다채로운 연출이 가능하다.특히 꽁래쉬의 전 제품은 ▲피부 자극 ▲눈 시림 ▲알레르기 등 독성검사를 2차까지 완료하였으며, 29가지 유해물질에 대해 검출되지 않았음을 공식적으로 인증받았다. 뿐만 아니라 속눈썹 끝부분을 라운드 처리하여 눈에 자극을 줄이고 착용감을 높였다. 이처럼 안전한 제조 공정으로 민감한 눈가에도 부담 없이 사용 가능한 꽁래쉬의 제품은 현재 올리브영을 비롯한 주요 온라인 채널에서 판매되고 있다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com