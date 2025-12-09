대성 블랙 콘덴싱, 프리미엄 보일러의 새로운 기준

대성 블랙 콘덴싱이 9일 ‘2025 대한민국 브랜드 만족도 1위’에서 4년 연속 산업(친환경 콘덴싱 보일러) 부문 대상을 수상했다.대성쎌틱에너시스는 자사만의 기술력과 노하우를 바탕으로 콘덴싱 보일러 시장에서 차별화된 품질과 성능의 제품을 지속적으로 선보여 왔다. 국내 콘덴싱 보일러 업계를 선도해 온 대성쎌틱에너시스가 최근 신제품 ‘대성 블랙 콘덴싱’ 보일러를 출시하며 기술 경쟁력을 한층 강화했다.신제품 ‘대성 블랙 콘덴싱’은 유럽형 원통형 열교환기를 적용해 제품의 안전성과 효율성을 동시에 잡은 것이 특징이다. 내구성과 열효율이 한층 강화돼 장기간 사용에도 안정적인 성능을 유지한다. 또한 ‘자동 학습 제어 기능’을 통해 사용자의 패턴을 인식하고, 필요한 열량만을 정밀하게 공급하여 불필요한 에너지 소모를 최소화한다. 여기에 미세먼지 유발 요소를 줄이는 저연소 버너 시스템, 자동 누수 감지 및 과열 방지 안전장치 등 다양한 보호 기능을 탑재해 ‘안전성·경제성’을 고루 갖춘 하이엔드 제품으로 자리매김했다.이번 신제품은 고급스러운 블랙 컬러를 적용해 인테리어 만족도를 높였을 뿐만 아니라 원통형 열교환기를 대상으로 국내 최초 10년 무상보증을 실시해 내구성과 품질에 대한 자신감을 보여줬다. 이를 통해 소비자 신뢰를 한층 높일 것으로 기대된다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com