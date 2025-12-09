에피티크 바이덤, 손상된 피부 회복을 위한 메디컬 더마 코스메틱

에피티크 바이덤이 9일 ‘2025 대한민국 브랜드 만족도 1위’에서 화장품(더마 코스메틱) 부문 대상을 수상했다.에피티크 바이덤은 HA필러 및 보툴리눔 톡신, 리프팅 실, 스킨부스터 등 미용 의료 분야에서 사용되는 제품을 연구 및 개발하는 메디컬 에스테틱 전문 기업 제테마의 더마 코스메틱 브랜드다. 제테마의 첨단 바이오 기술력을 기반으로, 병·의원 전용 고기능 더모 제품 기반의 고보습 및 피부 장벽 강화에 최적화된 제품을 선보이고 있다.대표 제품인 ‘에피티크 바이덤 인텐시브 크림 MD’는 달맞이꽃종자유와 병풀잎추출물 등 자연유래 성분을 함유한 부드러운 크림 타입 제품으로, 촉촉하면서도 산뜻하게 발리는 사용감이 특징이다. 끈적임 없이 흡수되는 텍스처 덕분에 얼굴은 물론 팔과 다리 등 몸 전체에 발라도 부담 없이 사용할 수 있다. 실제 사용자 후기에서도 건조함으로 인한 가려움 완화, 민감 부위 진정에 대한 긍정적인 반응이 이어지고 있다.에피티크 바이덤은 피부 장벽이 손상된 소비자를 위해 ‘피부가 다시 숨 쉴 수 있는 최소한의 코스메틱을 제안한다’라는 브랜드 철학 아래, ▲무색소 ▲무향료 ▲저자극 성분을 기반으로 아토피 등 극한 피부까지 사용할 수 있는 라인업을 구축해왔다. 피부 장벽 케어에 특화된 크림과 선케어, 마스크팩 제품군을 중심으로 2026년부터는 국내를 넘어 글로벌 시장까지 브랜드 확장을 본격화할 예정이다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com