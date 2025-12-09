퀸즈헬스케어, 150년 자연의 힘을 담은 천종산삼배양근 건강식품

퀸즈헬스케어가 9일 ‘2025 대한민국 브랜드 만족도 1위’에서 4년 연속 건강식품(산삼) 부문 대상을 수상했다.퀸즈헬스케어는 수천 년 전통의 동양의약과 현대 서양의약의 장점을 접목한 건강식품을 개발 및 유통하고 있는 브랜드다. 실제 산삼과 DNA와 유전 형질이 99% 동일하고, 홍삼과 비교할 수 없을 만큼 진세노사이드가 풍부한 ‘천종산삼배양근’을 핵심 원료로 삼아 제품 라인업을 구축하고 있다.그중 대표 제품인 ‘150년 산이내린삼’은 150년 천종산삼배양근을 주원료로 하여 산삼, 가시오가피, 황칠나무 등을 배합한 프리미엄 건강식품이다. 글루타치온, 마카, L-아르기닌 등이 풍부해 건강 증진과 체력 관리가 필요한 이들에게 많은 도움이 되어 준다.퀸즈헬스케어는 이외에도 천종산삼배양근을 활용한 ‘150년 산이내린삼 파우더’, ‘산삼환’을 비롯해 세라믹 그래핀 보료, 그래핀 양면이불, 레이저 조사기 등 건강기기 분야로까지 포트폴리오를 확대하며 브랜드 경쟁력을 강화하고 있다.퀸즈헬스케어 관계자는 “150년 산이내린삼을 비롯한 자연 원료 기반 제품들이 꾸준히 사랑받으면서 고객층이 넓어지고 있다”며 “앞으로도 자연의 힘과 현대 기술을 결합한 차별화된 건강 솔루션을 제공하며, 더욱 신뢰받는 브랜드로 자리매김하겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com