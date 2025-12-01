이찬진 금융감독원장 사진=뉴스1

이찬진 금융감독원장은 최근 ‘서학개미’ 열풍이 원화 약세의 주요 요인으로 지목된 가운데 젊은 층의 해외 투자에 대해 공감의 입장을 밝혔다.1일 서울 여의도 금감원에서 열린 기자간담회에서 이찬진 원장은 이창용 한국은행 총재가 최근 젊은 층의 해외주식 투자를 “쿨하다”고 평가하며 유행처럼 번지는 점을 우려한 발언과 관련해 “개인적으로는 오죽하면 청년들이 해외 투자를 하겠느냐 정서적으로 공감한다”고 밝혔다.또한 금감원이 증권사 등을 대상으로 해외 투자 관련 투자자 설명과 보호 실태 점검을 실시하기로 한 조치에 대해 “해외주식 투자를 직접적으로 규제한다는 차원이 전혀 아니”라며 적극 해명했다.그는 이어 “정책 당국도 ‘서학개미에게 차별적 접근을 하는 것이 아니냐’는 비판을 유념하고 있더라”고 덧붙였다.이 원장은 서학개미 투자자 구성에 대해 “청년층 사이즈는 작고 주류들은 40·50대”라며 “이분들이 위협을 인식하고 투자 판단을 하는지 소비자 보호 관점에서 접근하겠다는 것”이라고 설명했다.아울러 본인 역시 투자 포트폴리오의 1% 정도를 해외주식에 투자하고 있다고 공개했다.최근 서학개미가 환율 상승의 한 요인으로 지목되면서 개인투자자의 해외자산 투자에 대한 과도한 규제 우려가 제기되는 상황과 관련해 이 원장은 “국민연금이 외환시장에 막대한 영향을 미치는 문제를 어떻게 해결할지 사회적 논의가 필요하다”며 “원화 약세로 급여가 디스카운트되고 있다는 데 분노해야 하는데 국민연금이 결과적으로 이 문제에 영향을 미치고 있다. 이에 대한 사회적 논의가 필요한 시점”이라고 말했다.또한 일부 증권사의 발행어음 인가 심사 중단이나 금융회사 영업정지 제재 과정에서 금융위와 금감원 간 갈등설에 대해 이 원장은 “정책·감독 부분에 있어 약간의 이견이 있을 수 있고 그럴 때 서로 의견을 조율하는 과정으로 이해해달라”고 언급했다.이어 “정책 부분은 당연히 금융위 중심으로 하는 것이고 감독 부분은 금감원이 필드에 있는 모든 영역을 커버하는 상황이기 때문에 이 부분은 존중돼야 한다는 것이 분명하다”며 금융위에 날을 세웠다.연말과 연초 은행권 대출절벽 우려에 대해 이 원장은 “대출 관련 충격이나 대출절벽이 발생할 정도의 상황은 없을 것”이라며 “그런 우려 자체가 발생하지 않도록 금융위와 긴밀히 공조해 대처하겠다”고 말했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com