IBA 최신 장비 도입

1단계 2500억 투입해

2029년 말 센터 가동

지난 11월 24일 서울성모병원과 IBA 양성자 치료기 도입 본계약 행사에서 날인된 계약서를 들고 기념촬영을 하고 있다. 사진=서울성모병원

전 세계에서 가장 진보된 양성자 치료 시스템 'IBA Proteus Plus'. 사진=서울성모병원

가톨릭대 서울성모병원이 국내 최대 규모의 양성자센터 건립을 위한 본격적인 행보에 나섰다.서울성모병원은 지난 11월 24일 양성자 입자 치료 솔루션 기업인 IBA와 양성자 치료 시스템 ‘IBA 프로테우스 플러스(Proteus Plus)’ 도입 본계약을 체결했다고 밝혔다. 치료 시스템을 공급하는 IBA는 입자 가속기 기술 분야에서 세계적으로 가장 높은 점유율을 기록하고 있는 기업이다.이 계약으로 서울성모병원은 아시아 지역에서 가장 최신형으로 평가되는 양성자 치료기를 들여오며, 국내 최대 규모의 양성자센터를 구축하게 된다. 국내에서 현재 운영 중인 양성자 치료기들의 운영 개시 시점이 국립암센터 2007년, 삼성서울병원 2015년인 것을 고려하면 서울성모병원이 도입하는 장비는 10년 이상의 기술적 격차가 내제된 차세대 시스템이란 설명이다.특히 적응형 양성자 치료(Adaptive Proton Therapy)는 치료 기간 중 변형된 종양에 대해 추가 대기기간 없이 바로 치료가 가능한 기술이다. 서울성모병원이 세계 최초로 구현하게 될 것으로 보인다.또 다른 기술은 서울성모병원이 아시아 최초로 도입하는 다이나믹 아크(Dynamic ARC)다. 이 역시 전 세계적으로 극소수 의료기관의 양성자 시스템에만 도입된 최신 기술이다. 0.1도 단위로 정밀하게 각도가 조절되는 360도 회전형 조사(照射) 장치를 활용해 최적의 치료 각도로 양성자 빔을 연속 조사할 수 있어 정상 조직의 손상을 최소한으로 줄이고 치료 효과는 개선할 수 있다.서울성모병원 단지 내 들어설 양성자센터는 2단계에 걸쳐 건립될 예정이다. 먼저 1단계로 2029년 말까지 양성자 치료기의 도입과 설치를 완료하고 가동을 시작한다는 목표 하에 2500억원 이상을 투자한다. 총 8개층, 연면적 3만7850㎡ 규모의 시설을 갖춘다.양성자 치료가 안정적으로 운영된 이후 추가 재원을 투자해 내부적으로 계획된 2단계 건설을 추진한다는 계획이다. 2단계 사업이 완료되는 시점에는 고형암 진료의 무게 중심축이 새롭게 건립된 양성자센터로 모두 집중될 것으로 보인다.국내 최대 규모인 3개의 치료기 구성은 급증하는 환자 수요에 사전 대비하기 위한 대응이다. 각각의 치료기마다 동시에 입실부터 치료 준비, 치료 진행까지 물 흐르듯 연속적으로 가동하는 시스템으로 가동률을 극대화할 계획이다.이지열 서울성모병원장은 “국내를 넘어 세계 최고 수준의 차세대 양성자 기기 도입과 센터 건립은 서울성모병원 단지를 완성하는 마지막 퍼즐”이라며 “세계적인 명성을 자랑하는 혈액병원에 더해 암병원도 세계 최고 수준의 치료를 제공해나가는 새로운 경쟁력이 될 것”이라고 말했다.김태림 기자 tae@hankyung.com