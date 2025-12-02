서울 강남구 빗썸 라운지 전광판에 비트코인 시세가 표시돼 있다./2025.11.21 사진=한경 임형택기자

가상화폐 대장주 비트코인이 큰 폭으로 하락하며 8만5000달러대에서 거래되고 있다.1일(현지시간) 미국의 가상화폐 거래소 코인베이스에 따르면 비트코인 1개당 가격은 24시간 전보다 5.84% 내린 8만 5843달러로 24시간 전보다 5.84% 떨어졌다. 이날 오전 한때 8만 3807달러까지 내려가며 급락세를 보였다.지난달 21일 8만 달러 초반으로 밀린 뒤 열흘 만에 다시 가파른 하락세를 보였다.비트코인뿐 아니라 다른 주요 코인들도 동반 약세다. 시가총액 2위 이더리움은 하루 전 대비 7% 이상 떨어진 2700달러대이며 솔라나는 8% 넘게 하락해 124달러를 기록했다. 주요 가상화폐 전반에 매도세가 확산된 모습이다.가장화폐 관련 주가도 약세였다. 뉴욕증시에서 코인베이스는 4.76%, 로빈후드 마케츠는 4.09% 각각 하락했다.코인베이스 기준 비트코인은 지난 10월 6일 기록한 사상 최고가 12만 6210.50달러에서 현재까지 30% 이상 내려왔다.미국 CNBC 등 주요 매체는 중국 인민은행의 최근 ‘가상화폐 관련 불법 활동’ 경고가 시장 심리를 위축시키며 이날 급락의 직접적인 요인이 됐다고 분석했다.여기에 글로벌 금융시장의 전반적인 위험 회필 심리가 매도세를 더 키운 것으로 보인다.투자자문사 페드워치 어드바이저스의 벤 에몬스 창업자 겸 최고투자책임자(CIO)는 근래 비트코인 대량 매도세 이후 시장 참여자들이 여전히 “불안한 상태”라고 전하면서 이날 시세 하락은 특히 4억달러(약 5884억원) 규모의 거래소 청산과 관련된 것으로 보인다고 분석했다.그는 일부 거래소에서 최대 200배에 달하는 레버리지 투자가 상당한 규모로 존재한다며 “비트코인 가격이 지금의 저점에서 벗어나지 못한다면 추가 청산이 발생할 것으로 예상된다”고 경고했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com