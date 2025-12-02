우리금융 차기 회장 후보에 임종룡·정진완 등 4인 압축

우리금융지주 임원후보추천위원회(임추위)는 임종룡 현 회장과 정진완 우리은행장 등 차기 회장 압축 후보군(숏리스트) 4명을 확정했다고 2일 밝혔다. 외부 후보 2명도 숏리스트에 포함됐다. 외부 후보는 개인 정보 보호 차원에서 비공개하기로 했다.임추위는 지난 10월 말 경영승계절차 개시 이후 후보군을 대상으로 ▲내부 및 외부 전문평가기관을 통한 경영 성과 ▲최고경영자 육성 프로그램 결과 ▲리더십 등 평판 조회 결과 등을 점검했다. 지난 1일 롱리스트 후보군을 대상으로 면접을 진행한 후 숏리스트 후보군을 확정했다.이강행 임추위 위원장은 “지배구조 모범관행을 충실히 반영한 경영승계규정 및 승계 계획에 따라 독립성과 공정성을 기반으로 절차를 진행했다”며 “특히 외부 후보군을 대상으로는 그룹 경영 현황 자료 제공 및 질의응답 시간을 갖는 등 사전 오리엔테이션을 개최해 외부 후보자의 정보 접근성을 높였다”고 말했다.임추위는 선정된 4명의 숏리스트 후보자를 대상으로 한 달여간 복수의 외부 전문가 면접과 후보자별 경영계획 발표(프리젠테이션), 심층 면접 등 검증 과정을 거친다. 임추위에서 선정한 최종 후보자는 이사회 결의를 거쳐 내년 3월 예정된 정기 주주총회 승인을 통해 차기 회장으로 공식 취임할 예정이다.김태림 기자 tae@hankyung.com