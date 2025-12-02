시흥·안산 더블생활권 '시흥거모 엘가 로제비앙', 분양 본격화

㈜모아주택산업·㈜로제비앙건설이 경기도 시흥시 시흥거모지구에 선보이는 '시흥거모 엘가 로제비앙'이 28일 견본주택 오픈과 분양 본격화를 알린 가운데, 시흥과 안산의 인프라를 모두 누리는 더블생활권 입지로 관심을 더욱 높이고 있어 눈길을 끈다.더블 생활권 입지란 두 지역의 경계 지점에 위치해 각 지역의 생활권을 동시에 누릴 수 있는 입지를 뜻한다. 이에 따라 상황에 따라 양쪽 지역을 오가며 교통, 여가, 의료, 학원가 등을 공유할 수 있다는 장점이 있다.시흥거모 엘가 로제비앙은 시흥거모지구 내에서도 남측, 남거모 일대에 위치해 시흥, 안산 생활권을 모두 편리하게 공유 가능하다. 우선 4호선·수인분당선 신길온천역의 도보 이용이 가능하다. 또 주변에는 이마트 트레이더스 안산점, 롯데마트 선부점, 시흥프리미엄아울렛, 한도병원, 시화병원, 메가박스 등 이미 형성된 시흥, 안산의 인프라도 모두 가깝게 누릴 수 있다.단지는 시흥거모지구 남측으로 형성될 6천여 가구 규모의 안산신길2 공공택지지구와도 맞닿아 있어 이에 따른 시너지 효과도 예상된다.단지는 먼저 바로 옆에 중심상업지구가 계획돼 있어 다양한 생활 인프라를 손쉽게 이용 가능하다. 또 단지 내 어린이집과 함께 유치원·중학교(계획) 부지가 인접해 안심통학권과 우수한 교육환경을 확보하고 있다.더불어 단지 남측에는 약 1만㎡(약 3천평) 규모의 근린공원이 남서측에는 약 5만4천㎡(약 1만6천평) 규모의 대형공원이 자리할 예정으로, 두 공원을 합치면 약 6만㎡(약 1만9천평) 이상에 달하는 녹지공간이 조성된다.이 밖에도 단지는 약 14만 여명이 종사하는 반월·시화국가산업단지를 비롯해 안산사이언스밸리, 시흥스마트허브 등 다수의 산업단지가 가까워 뛰어난 직주근접성도 갖췄다는 평가다.한편 시흥거모 엘가 로제비앙은 시흥거모지구 B6블록에 지하 2층~지상 최고 25층, 5개 동, 전용면적 61·84㎡, 총 480가구 규모로 조성되며, 타입별 가구수는 ▲전용 61㎡ 117가구 ▲84㎡A 268가구 ▲84㎡B 95가구다.단지는 남향 위주 배치와 4베이 판상형 맞통풍 구조 설계(일부 타입 제외)를 도입해 개방감과 채광 통풍을 확대했으며, 타입별로는 대형 워크인 드레스룸, 팬트리, ‘ㄷ’자 주방 설계 등을 적용해 수납공간과 공간활용성을 높인 것이 특징이다. 또 단지 내에는 북카페, 피트니스센터, 골프연습장 등 다양한 커뮤니티가 도입된다.시흥거모 엘가 로제비앙의 청약 일정은 오는 12월 8일(월) 특별공급을 시작으로, 12월 9일(화) 1순위, 12월 10일(수) 2순위 청약을 받는다. 당첨자 발표는 12월 16일(화)이며, 정당 계약은 12월 29일(월)부터 31일(수)까지 3일간 진행된다.1순위 청약은 청약통장 가입기간 12개월 이상, 지역·면적별 예치금액 이상을 납입한 만 19세 이상의 시흥시 및 수도권(서울, 인천, 경기) 거주자라면 세대주, 세대원, 1주택자(추첨제 적용) 모두 가능하다. 재당첨 제한은 적용되지 않는다.단지는 계약금을 전체 대금의 5%로 책정해 초기 자금 부담을 최소화 했으며, 입주예정월은 2029년 1월로 입주 전에 분양권 전매도 가능하다.시흥거모 엘가 로제비앙의 주택전시관은 경기도 안산시 단원구 고잔동 일원에 마련돼 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com