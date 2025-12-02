현지 공공조달청(CENABAST)과 협의 끝에 초도물량 공급 완료

셀트리온 램시마SC. 사진=셀트리온

셀트리온이 세계 유일의 인플릭시맙 피하주사제형 치료제 ‘램시마SC’이 중남미 공립 시장 진출에 성공했다.셀트리온 칠레 법인은 현지 공공조달청(CENABAST)과 램시마SC 공급 협의를 지속해온 결과로 최근 초도 물량 공급을 완료하고 정식 판매를 시작했다고 2일 밝혔다.중남미 지역의 의약품 공급 채널은 공립시장과 사립시장 비율이 8:2 형성돼 있다. 셀트리온은 2023년 4월 칠레 공공보건청(ISP)으로부터 램시마SC 품목 허가를 획득한 이후 공보험 등재를 목표로 정부와 소통을 지속했다. 그 결과 올해 4월 칠레 공보험에 공식 등재됐고 약 7개월여 만에 칠레 공립시장에서 램시마SC 첫 판매가 이뤄진 것이다.현지 주요이해관계자 그룹도 램시마SC 출시를 적극적으로 요청했다. 칠레 염증성장질환(IBD) 학회에서는 램시마SC 공보험 등재를 요구하는 학회장 명의의 등재 요청서한을 심의기관에 공식 제출했고 현지 환우회에서는 정부를 상대로 램시마SC 등재 필요성을 주장하며 목소리를 높였다.칠레 규제기관에서도 램시마SC의 제품 경쟁력을 높게 평가했다. 공보험 등재 협의 당시 열린 ‘신규 의약품 등재 심사위원회’에서 10여개 의약품이 최종 심의에 올랐는데, 이 중 램시마SC만이 유일하게 등재에 성공했다.IV제형에서 SC제형으로 환자 선호도가 변화하고 있는 치료 트랜드를 고려할 때, 향후 큰 폭의 성장세가 기대된다. 또 램시마IV, 트룩시마(성분명: 리툭시맙), 허쥬마(성분명: 트라스투주맙), 유플라이마(성분명: 아달리무맙) 등 기존 제품 모두 칠레 공립시장에 공급되고 있는 만큼, 제품 간 마케팅 시너지를 기반으로 시장 조기 선점도 가능할 전망이다.셀트리온 중남미 법인은 올해 9월 중남미 최대 의약품 시장인 브라질에서도 공립시장 등재가 완료될 것으로 예상하고 있다.셀트리온 중남미 지역 강경두 담당장은 “램시마SC 신규 출시를 통해 자가면역질환으로 고통 받는 칠레 환자들의 치료 선택지가 한층 넓어져 삶의 질 개선 효과를 누릴 것으로 기대한다”며 “공보험 등재 과정에서 현지 의료진과 환우회가 램시마SC 필요성을 주장하며 성과를 앞당길 수 있었던 만큼, 시장 니즈와 선호도가 뚜렷하게 확인된 점을 적극 활용해 더욱 공격적인 마케팅 활동을 전개해 나갈 것”이라고 말했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com