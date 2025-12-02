옛 밀양대 3호관, ‘밀양소통협력공간’으로 재탄생...4일 개소

경남 밀양시는 오는 12월 4일부터 5일까지 옛 밀양대 햇살문화캠퍼스에서‘밀양소통협력공간 개소식 및 민관협력 포럼’을 개최한다고 밝혔다.밀양소통협력공간은 2022년도 행정안전부 ‘지역거점별 소통협력공간’ 공모사업에 선정돼 추진되었으며, 부산대와 통․폐합으로 20여년 간 유휴공간으로 남아있던 구 밀양대 3호관을 리모델링해 연면적 2,772.41㎡, 지하 1층-지상5층 규모로 조성했다. 사업비는 리모델링에 80억원가량이 소요됐다.지상 1층에는 그라운드·전시실·어린이 놀이공간, 지상 2층 사무실·지역생활실험실, 3층 회의실·컨퍼런스룸, 4층 코워킹스페이스·공유주방, 5층 창업오피스·다목적실, 옥상정원 등이 조성된다. 개소식부터 내년 2월 말까지 시범운영을 거쳐 3월 초 본격적으로 운영 될 예정이다.개소식 행사는 행안부, 경남도 관계자를 비롯한 시민이 참여한 가운데 진행된다. △개회식 및 경과보고 △정부포상 △테이프커팅식 등 시민과 함께 공간의 새로운 시작을 축하하는 자리가 될 예정이다. 이어서 청년의 생생한 삶의 이야기를 나누는 ‘경남 청년과 함께하는 타운홀 미팅’ 밀양대학교 3호관의 변천사와 소통협력센터 사업 성과품 전시와 스템프 투어 등을 운영한다.특히, 이날 개소식 행사에는 밀양시가 ‘2025년 지역특성화사업 추진 유공’으로 대통령 표창을 수상할 예정이다.포럼은 5일(금)에 ‘연결과 실험으로 여는 지속가능한 밀양’을 주제로 민관협력 포럼이 개최된다. 황종규 교수의 ‘거버넌스를 통한 현장 정책 설계의 방향’주제의 기조발제를 시작으로 연결․실험․자원 분야별 주제발표와 토론이 진행되며, 민관협력 거버넌스가 나아가야 할 실질적인 방향을 제시할 예정이다.이외에도 사업의 주요성과를 공유하는 결과공유회, 밀양대 아카이브, 시민 참여자들의 네트워크 모임이 마련된다.박은진 밀양소통협력센터장은 “밀양소통협력공간은 누구나 편하게 찾아와 사람을 만나고, 다양한 시도와 배움을 통해 성장하는 열린 공간”이라며, “이번 개소식과 포럼이 밀양의 새로운 가능성을 발견하고 지속가능한 미래를 함께 그리는 계기가 되기를 바란다”고 전했다.밀양시 관계자는 “구 밀양대 햇살문화캠퍼스에 복합문화공간 열두달에 이어 새로운 문화거점공간이 조성되어 인구소멸 위기 밀양에 새로운 랜드마크로 도시 전체의 활력을 회복하게 될 것”이라는 포부를 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com