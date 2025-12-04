서울 오피스텔 관심 증가... 마곡 ‘롯데캐슬 르웨스트’ 눈길

10·15 주택시장 안정화 대책 이후 서울 전역이 규제지역 및 토지거래허가구역으로 지정되면서 아파트에 대한 규제가 강화됐다. 이에 따라 상대적으로 규제가 덜한 오피스텔로 수요가 옮겨가는 분위기가 나타나고 있다.KB부동산 기준 서울 오피스텔 평균 매매가격은 11월 기준 3억 598만원으로 역대 최고치를 기록했다. 이는 2022년 10월 종전 최고가 3억 554만원을 넘어선 수치다. 매매가격 지수도 125.0으로, 전년 동월 대비 1.23% 상승하며 2023년 4월(1.27%) 이후 2년 7개월 만에 최고 상승률을 기록했다. 특히 서울 오피스텔 매매가격지수 월별 변동률은 올해 2월부터 10개월 연속 플러스를 기록하며 꾸준한 상승세를 이어가고 있다.오피스텔 매매전세비율도 11월 기준 84.0%로 높게 나타났다. 5월 84.2%로 역대 최고치를 기록한 이후 비슷한 수준을 유지하고 있는 것이다. 임대수익률은 연이율 기준 11월 4.82%로 전월과 같았으며, 2018년 3월 4.82%를 기록한 이후 올해 9월부터 3개월 연속 연최고 수준을 유지하고 있다.2년여간의 하락세에 마침표를 찍고 올해 초 반등한 서울 오피스텔 시장은, 수도권 주택담보대출 한도를 6억원으로 제한한 ‘6·27 대출 규제’ 이후 상승세에 탄력이 붙었다는 분석이다. 여기에 10·15 대책이 시행되면서 규제지역으로 묶인 서울 아파트는 가격에 따라 주담대 한도가 차등 적용되고, 주택담보인정비율(LTV)도 70%에서 40%로 낮아지는 등 아파트 진입 문턱이 한층 높아졌다.반면, 오피스텔은 주택법상 ‘준주택’으로 분류돼 이러한 규제에서 제외된다. LTV는 아파트보다 높은 최대 70%까지 허용되며, 실거주 의무나 자금조달계획서 제출 의무 등 대부분 규제도 적용받지 않는다.이로 인해 아파트 규제 강화로 서울 오피스텔이 대체재로 주목받으면서 수요가 증가하고 있다. 특히 방 2개 이상, 20~30평대 이상의 대형 평형 오피스텔로 수요가 집중되며 가격 상승세가 두드러진다.전용면적 85㎡ 이상 대형 평형 오피스텔 매매가격은 1년 전보다 5.9% 올라 2022년 9월(7.28%) 이후 가장 큰 폭의 상승률을 기록했다. 이어 중대형(60~85㎡) 1.49%, 중형(40~60㎡) 0.97%, 소형(30~40㎡) 0.12% 순으로 상승률을 보였다.거래량 역시 증가했다. 국토교통부 실거래가 정보시스템에 따르면, 10.15 규제 전인 9월 16일~10월 15일 서울 오피스텔 매매 건수는 751건이었으나, 10월 16일~11월 14일에는 1,289건으로 71.6% 증가했다.하지만 오피스텔도 아파트만큼 공급이 크게 줄어 입주 물량이 제한적이다. 실제로 부동산R114에 따르면, 2020년 서울에 입주한 오피스텔은 2만2,225실이었으나, 올해는 4,784실(예정 포함)에 그쳐 4분의 1 수준으로 감소했다. 내년 입주 예정 물량은 1,417실에 불과하다.이러한 가운데 마곡산업단지 입지에 들어선 주거용 오피스텔 ‘롯데캐슬 르웨스트’에 대한 관심이 쏠리고 있다.현재 마곡지구에는 정보통신(IT), 바이오(BT), 나노(NT), 그린(GT)과 같은 연구개발 분야의 국내외 기업 200여 곳이 입주 계약을 마쳤고, LG사이언스파크, 롯데, 코오롱, 넥센, 에쓰-오일 등은 이미 입주를 완료했다. 최근에도 LG AI연구원, 대한항공, 에어제타, 이랜드그룹, DL그룹 등이 잇따라 터를 잡았으며, 대명소노그룹과 롯데건설 주요 사업부도 이전을 추진하고 있다.롯데건설이 서울 강서구 마곡도시개발사업지구 CP2블록에 선보인 ‘롯데캐슬 르웨스트’는 지하 6층~지상 15층 5개 동 규모의 복합 주거단지로, 오피스텔 전용 45~103㎡ 총 876실과 판매시설, 업무시설, 부대시설 등으로 이뤄졌다. 지난해 8월 준공돼 즉시 입주도 가능하다.지하철 5호선 마곡역과 9호선·공항철도 마곡나루역을 모두 이용할 수 있는 트리플 역세권 입지이며, 단지 지하 2층에 직접 연결되는 통로가 마련돼 편리한 이동이 가능하다.생활 인프라 풍부하다. 마곡 마이스(MICE) 복합단지 내 상업시설을 비롯해 수도권 서남권 최대 규모의 트레이더스 마곡점이 도보권에 있으며, LG아트센터, 이대서울병원 등 문화·의료 인프라도 잘 갖춰져 있다. 롯데몰(롯데백화점, 롯데시네마, 롯데마트) 김포공항점, NC백화점 등 대형 쇼핑몰 이용도 용이하다. 약 50만㎡ 규모로, 서울식물원과 다양한 근린공원도 인근에 자리하고 있다.차별화된 상품성도 갖췄다. 다채로운 평면 구성과 1.5룸, 2룸, 3룸 설계를 통해 1인 가구부터 4인 가구까지 라이프스타일에 따라 선택할 수 있도록 했다. 또 타입별로 발코니 면적을 제공해 실사용 공간을 넓혔다. 전용 69㎡ 타입은 3베이(bay) 판상형 구조로 설계해 통풍을 극대화했다. 전용 91㎡ 타입은 3면 개방 타워형으로 설계해 탁 트인 도심뷰를 누릴 수 있다. 현관 중문, 전기오븐, 세탁기, 건조기, 김치냉장고, 냉장고 등이 무상으로 제공되는 ‘풀 퍼니시드’ 시스템도 갖췄다.지상 2층과 지하 2층에 마련된 커뮤니티는 지역 최고 수준을 자랑한다. 지상 2층에는 맘스라운지, 키즈카페, 1인 독서실, 스터디룸, 오픈스터디, 라이브러리, 라운지&바, 다이닝&카페, 와인라운지 등이 들어선다. 지하 2층에는 피트니스, 실내골프클럽, 스크린골프, 락커룸, GX(그룹운동)룸, 탈의실 등 운동시설이 마련돼 있다.롯데캐슬 르웨스트 분양홍보관은 롯데캐슬 르웨스트 AVENUE 일원에서 운영 중이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com