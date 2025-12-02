포토·식각가스·프리커서·패키징 등 반도체 제조 필수소재 사업 갖춰

SK머티리얼즈퍼포먼스 포토소재 사업 연구실 전경. 사진=SK에코플랜트

SK에코플랜트가 반도체 핵심 소재 사업을 품으며 반도체·AI 중심의 성장 전략을 가속화한다.SK에코플랜트는 SK㈜머티리얼즈 산하 4개 소재 자회사인 △SK트리켐 △SK레조낙 △SK머티리얼즈제이엔씨 △SK머티리얼즈퍼포먼스를 자회사로 편입한다고 2일 밝혔다. SK㈜머티리얼즈는 SK에코플랜트 머티리얼즈로 이름을 바꾼다.자회사가 된 4개 사는 포토·식각가스·증착·금속배선·패키징 등 반도체 제조 전 과정과 OLED 증착 등 디스플레이 주요 공정에 필요한 첨단 소재를 생산한다. 지난해 11월 편입된 SK에어플러스는 산업용 가스 기업이다.이에 따라 SK에코플랜트는 반도체 소재부터 인프라까지 아우르는 밸류체인을 확보하게 됐다.앞으로 각 자회사는 AI·DT을 바탕으로 생산을 혁신해 제품 개발 속도와 품질 경쟁력을 높이고 공급망 관리(SCM) 효율성을 강화할 계획이다.HBM(High Bandwidth Memory) 및 차세대 반도체 핵심 공정의 신규 소재 포트폴리오도 확대하려는 전략이다. 특히 각 기업의 소재 기술력과 SK에코플랜트의 하이테크 인프라 구축 경험을 결합해 공정별 최적 솔루션을 제공하는 등 시너지를 낼 수 있을 전망이다.시장에서는 반도체 소재 부문의 꾸준한 성장과 수요 증가에 따라 반도체 설비 투자가 확대되면서 SK에코플랜트가 지속적 수혜를 볼 것으로 기대하고 있다. SK에코플랜트는 AI 인프라 영역에서도 국내 최초 AI 데이터센터인 ‘SK AI 데이터센터 울산’ 구축에 참여하는 등 관련 신성장 동력을 확보하고 있다.SK에코플랜트 관계자는 “반도체 소재 부문 자회사 편입은 안정적이고 지속가능한 성장을 위한 의미있는 전환점”이라며 “각 사의 기술력과 노하우를 집약해 글로벌 시장에서 차별화된 첨단산업 종합 서비스를 제공하겠다”고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com