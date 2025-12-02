“수십조 매출 올렸지만” 김범석 쿠팡 의장 책임회피 논란 재점화

쿠팡 창업자이자 쿠팡Inc 이사회 김범석 의장이 국내 사회적·경영적 책임을 회피하고 있다는 비판이 다시 불거지고 있다.미국 국적을 가진 ‘검은 머리 외국인’인 김 의장은 쿠팡의 의결권 70% 이상을 보유하고 있음에도 국회 출석 요구 시 해외 체류를 이유로 불참해 왔다.2일 관련 업계에 따르면 쿠팡은 국내 소비자를 기반으로 성장해 올해 50조 원에 육박하는 매출을 올렸지만 김 의장은 국내 책임은 피하고 일부 자선활동과 주식처분 등 재산은 미국에서 활용했다.또한 김 의장은 쿠팡의 클래스B 보통주를 1억5780만2990주(지분율 8.8%)를 보유하고 있으며 클래스B 주식은 주당 29배 차등의결권이 적용돼 실질 의결권 기준으로는 73.7%에 달한다.그는 지난해 11월 일부 주식을 클래스A 보통주로 전환하며 무려 4846억 원을 현금화했다.문제는 쿠팡이 국내 소비자를 기반으로 성장한 기업임에도 국내 사회적 책임과 내부 통제 측면에서 책임을 회피하고 있다는 점이다.공정거래위원회의 총수 지정에서도 미국 국적 등의 이유로 제외돼 사익 편취 금지와 친·인척 자료 제출 의무에서 벗어나 있다.쿠팡은 그동안 물류 센터·배송 노동환경 문제, 입점 과다 수수료 등으로 사회적 논란을 겪었으며 올해 국정감사에서도 일부 경영진만 출석하고 김 의장은 불참해 의원들의 질타를 받았다.한편 2일 박대준 쿠팡 대표는 국회 과학기술정보방송통신위 현안 질의에서 ‘김범석 쿠팡 의장이 사과할 의향은 없느냐’는 이훈기 더불어민주당 의원의 질의에 “제가 현재 이 사건에 대해 전체 책임을 지고 있다”며 이같이 밝혔다.박 대표는 “한국 법인 대표로서 끝까지 책임을 지고 사태를 해결하도록 최선의 노력을 하겠다”고 말했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com