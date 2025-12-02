진인프라, 2025년 ‘대한민국 일·생활 균형 우수기업’ 선정

토탈 정보통신기업 ㈜진인프라가 2025년 ‘대한민국 일·생활 균형 우수기업’에 선정됐다. 이번 선정은 유연근무제, 근로시간 단축, 연차휴가 활성화, 가족친화 프로그램 등 실질적인 워라밸(Work–Life Balance) 정책이 높은 평가를 받은 결과다.진인프라는 시차출퇴근제·집중근무제 등 유연근무제를 운영하며 일·생활 균형을 적극 지원하고 있으며, 연차 사용 촉진, 각종 휴가제도 보장과 함께 교육비·자격증 취득 지원, 사내 동호회 운영, 장기근속 포상 등 다양한 복지 프로그램을 통해 업무 생산성과 구성원 만족도를 동시에 높여 왔다.‘일·생활 균형 우수기업’ 인증은 고용노동부가 주관하는 제도로 유연근무 활용률, 연차 사용률, 육아 지원, 조직문화 개선 등을 종합 심사해 매년 우수 기업을 선정한다. 선정 기업은 정부 지원사업 가점, 근로감독 면제, 금융 우대 등의 실질적 혜택을 받을 수 있다.진인프라는 “기술 경쟁력과 사람 중심 경영을 동시에 강화하는 지속 가능한 조직문화 모델을 만들겠다”고 밝혔다.한편, 진인프라는 ICT 기반 정보통신망 설계·컨설팅·구축 및 유지보수, 고객 맞춤형 솔루션, 클라우드 및 AI 서비스 개발, 양자 암호화 기술, 기업 모바일, 상품 유통 등 다양한 사업을 수행하는 토탈 정보통신기업이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com