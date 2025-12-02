2일 요미우리신문은 와세다대 첨단사회과학연구소와 함께 9월 24일부터 10월 31일까지 2004명을 대상으로 우편 여론조사를 실시한 결과 ‘외국인 노동력을 적극적으로 받아들여야 하는가’라는 질문에 59%가 반대한다고 답했다고 보도했다.
지난해 같은 조사에서 반대가 46%였던 것과 비교하면 1년 만에 13%포인트(p) 증가한 수치다.
외국인 증가가 일본 사회에 미치는 영향(복수응답)으로는 ‘치안 악화(68%)’가 가장 많이 꼽혔다. 특히 18∼39세 젊은 층은 79%가 치안 우려를 지적했다.
이 외에 ‘언어와 문화, 습관 차이 문제’(63%), ‘일손 부족 해소’(61%), ‘사회보장 제도 이용하는 사람이 늘어나 재정 악화’(39%), ‘일본의 전통과 문화가 망가진다’(35%) 순이었다.
또 국제사회에서 ‘협조’보다 자국 이익을 우선해야 한다는 응답은 70%로 전년 대비 5%포인트 상승하며 2017년 조사 이후 최고치를 기록했다.
한편 이번 조사에서 국가 신뢰도 조사에서는 미국이 62%로 가장 높았고 한국은 31% 나타났다. 중국과 러시아는 각각 4%에 머물렀다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
