사진=연합뉴스 제공

일본 정부가 외국인 규제를 강화하는 정책을 추진하는 가운데 일본 사회 전반에서 배외주의 정서가 빠르게 확산하고 있다는 조사결과가 나왔다.2일 요미우리신문은 와세다대 첨단사회과학연구소와 함께 9월 24일부터 10월 31일까지 2004명을 대상으로 우편 여론조사를 실시한 결과 ‘외국인 노동력을 적극적으로 받아들여야 하는가’라는 질문에 59%가 반대한다고 답했다고 보도했다.지난해 같은 조사에서 반대가 46%였던 것과 비교하면 1년 만에 13%포인트(p) 증가한 수치다.외국인 증가가 일본 사회에 미치는 영향(복수응답)으로는 ‘치안 악화(68%)’가 가장 많이 꼽혔다. 특히 18∼39세 젊은 층은 79%가 치안 우려를 지적했다.이 외에 ‘언어와 문화, 습관 차이 문제’(63%), ‘일손 부족 해소’(61%), ‘사회보장 제도 이용하는 사람이 늘어나 재정 악화’(39%), ‘일본의 전통과 문화가 망가진다’(35%) 순이었다.또 국제사회에서 ‘협조’보다 자국 이익을 우선해야 한다는 응답은 70%로 전년 대비 5%포인트 상승하며 2017년 조사 이후 최고치를 기록했다.한편 이번 조사에서 국가 신뢰도 조사에서는 미국이 62%로 가장 높았고 한국은 31% 나타났다. 중국과 러시아는 각각 4%에 머물렀다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com