한국경제신문

개인정보가 유출된 쿠팡 소비자들의 불만이 확대되고 있다. 개인정보 유출에 이어 탈퇴 과정조차 불편하기 때문이다.아직 쿠팡은 개인정보 유출에 대한 보상안이나 대응책을 내놓지 않은 상태다. 개인정보 유출로 불안해 탈퇴하려는 소비자들이 늘고 있다. 쿠팡은 소비자의 불편을 유도해 탈퇴를 막으려는 의도가 숨겨진 것 아니냐는 비판을 받고 있다.쿠팡 모바일 앱에서 계정을 탈퇴하려면 6단계가 필요하다. ‘마이쿠팡’의 ‘회원정보 수정’을 누른 뒤 ‘PC 버전으로 이동’을 선택해야 한다. 이후 PC 화면에서 ‘본인 확인’, ‘이용 내역 확인’, ‘설문조사’ 등을 차례로 거쳐야 한다. 회원 탈퇴를 하려면 ‘쿠팡에 바라는 점’을 적는 주관식 답변이 필수다.와우 멤버십 가입자는 멤버십을 먼저 해지해야한다. 멤버십 해지는 총 4단계가 필요하다. ‘마이쿠팡’의 ‘와우 멤버십’을 누른 뒤, ‘해지하기’를 누른다. 해지 사유를 선택하고 여러 안내문을 지나야만 해지가 된다. 와우 멤버십 가입자의 경우 총 10단계를 거쳐야 회원 탈퇴가 가능하다.한편 뉴욕 증시에서 쿠팡 주가는 5% 넘게 급락했다. 1일(현지시각) 쿠팡주가는 전 거래일보다 5.36% 떨어진 26.65달러에 거래를 마쳤다.배현의 기자 baehyeonui@hankyung.com