엠에스벤터-자담치킨, ERP '프담' 고도화 프로젝트 완료

엠에스벤터가 자담치킨과 협력하여 ERP '프담' 고도화 프로젝트를 성공했다고 밝혔다.이번 고도화 프로젝트는 2025년 5월부터 11월까지 약 6개월간 진행됐으며, 자담치킨의 업무 효율성 극대화와 데이터 기반 의사결정 체계 구축을 목표로 추진됐다. 엠에스벤터는 요구사항 수집부터 설계, 개발, 테스트까지 애자일 방법론을 적용해 단계적으로 프로젝트를 진행했다.이번 고도화 프로젝트를 통해 ▲교육관리 ▲API 개발 ▲게시판관리 ▲상권 중복 관리 ▲미발주·미수금 관리 등 5개 신규 기능이 추가됐다. 특히 교육관리 시스템은 가맹점주 및 직원이 ERP를 통해 직접 교육을 신청하고 평가서를 작성할 수 있도록 해 교육 효율성을 높였다.API 개발을 통해서는 홈페이지 창업 문의가 ERP 시스템으로 실시간 연동돼 수작업 입력이 감소하고 데이터 정합성이 향상됐다. 또한 상품권 사용 연동 API로 외부 프로그램에서도 상품권 처리가 가능해져 투명성과 회계 정확성이 높아졌다.기존 기능도 대폭 개선됐다. CS 관리는 다중 등록과 품질 관리 기능이 추가돼 가맹점 응대의 일관성을 확보했으며, 운영관리에는 점주 개선 사항 관리 기능이 신설돼 가맹점 피드백을 체계적으로 수렴할 수 있게 됐다.상품권관리는 배포·회수 합계 장수 추가, 폐기 기능, 구간 지정 기능으로 투명성이 강화됐고, 전자계약에는 계약 필요 이미지와 상권 이미지 첨부 기능이 추가됐다.데이터 기반 의사결정을 위해 CS, 영업, 운영, 물류, 가맹점 영업시간 등 5개 핵심 영역에 걸쳐 20여 종의 보고서가 개발됐다. 8가지 대시보드는 경영진이 전일 종합 현황, 월간 매출, 미발주·미수금, 폐점 현황 등을 실시간으로 한눈에 파악할 수 있도록 지원한다.이 외에도 UI 개선, 권한 설정, 필터 기능 보완 등 40여 건의 수정 사항을 반영해 시스템의 사용성과 안정성을 크게 향상시켰다.엠에스벤터 관계자는 "자담치킨과의 긴밀한 협력을 통해 프랜차이즈 산업에 최적화된 ERP 시스템을 완성할 수 있었다"며 "이번 프로젝트에서 축적한 노하우를 바탕으로 외식, 서비스, 리테일 등 다양한 프랜차이즈 업종의 디지털 전환을 선도해 나가겠다"고 밝혔다.자담치킨 관계자는 "엠에스벤터의 전문성 덕분에 단순한 시스템 개선을 넘어 데이터 기반 운영 체계의 토대를 완성했다"며 "프로젝트 완료 후 실시한 직원 만족도 조사에서 90% 이상의 높은 만족도를 얻었다"고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com