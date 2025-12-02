박대준 쿠팡 대표, 과학기술정보방송통신위원회 현안질의 참석

박대준 쿠팡 대표. (사진=연합뉴스)

박대준 쿠팡 대표가 "한국법인에서 일어난 일은 저의 책임"이라며 김범석 쿠팡Inc(쿠팡 모회사) 이사회 의장 책임론에 대해 선을 그었다. 다만, 김 의장은 쿠팡 의결권 70% 이상을 보유해 회사를 실질적으로 지배하고 있다.2일 박 대표는 국회 과학기술정보방송통신위원회 현안질의에 참석해 "(개인정보 유출은) 한국 법인에서 벌어진 일이고 제 책임 하에 있다"라며 "다시 한번 사과 말씀을 드리고 싶다. 한국 법인 대표로서 끝까지 책임지고 사태가 수습될 수 있도록 최선을 노력을 다하겠다"고 말했다.이날 과방위원들은 김범석 의장이 문제가 발생할 때마다 책임을 회피한다고 지적했다. 최민희 더불어민주당 의원은 "작은 것까지 다 본사(미국)에 다 보고하고, 본사에서 주로 다 결정하지 않냐"라고 물었으며, 이상휘 국민의힘 의원 등 여러 의원들은 현재 김범석 의장이 어디에 있는지 질의했다. 박 대표는 "김범석 의장은 글로벌 비즈니스로 해외에 있다"면서도 "구체적으로 어디 머무는지는 알 수 없다"고 답했다.황정아 위원은 "쿠팡 주가가 급락했다. 안일한 태도 보이면 더 떨어질 것 같다"고 지적하며 김범석 의장의 거처와 책임에 대해 물었다. 박 대표는 "한국법인에서 일어난 일이기 때문에 제 책임"이라는 말을 반복했다.또, 박 대표와 브랫 매티스 쿠팡 최고정보보호책임자(CISO)는 경찰 조사를 이유로 대부분의 질의에 답하지 않았다. 최 위원장은 "계속 이런 식으로 박대준 대표가 경찰 핑계 대면서 답변 안 하시면 이 회의가 끝나기 전에 여야 간사 합의로 저희가 청문회 날짜를 잡겠다"며 "박대준 대표를 비롯해 실질 소유자 김범석씨도 증인으로 채택하겠다"고 목소리를 높였다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com