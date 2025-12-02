홈 한경BUSINESS [속보] 李대통령 "통일은 수천년 지나도 가야할 길…흡수·억압 방식 안돼" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202512028839b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.12.02 15:28 수정2025.12.02 15:28 강홍민 기자 대통령실사진기자단李대통령 "통일은 수천년 지나도 가야할 길…흡수·억압 방식 안돼"강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 '복잡한 탈팡' 쿠팡 탈퇴하려면 6단계 거쳐야...멤버십 회원은 10단계까지 '김범석 감싸기' 쿠팡 박대준, '한국법인·경찰 조사' 말만 반복 엠에스벤터-자담치킨, ERP '프담' 고도화 프로젝트 완료 “일손 부족해도” 日 외국인 수용 반대하는 이유 더로우·셀린느·생로랑…임세령, ‘아들 임관식 패션’ 화제