모티바코리아, 한·중 성형외과 임상교류 확대… 근막하 성형 논의

글로벌 의료기기 브랜드 모티바코리아는 중국 성형외과 의료진을 서울로 초청해 Subfascial(근막하) 가슴성형과 병원 운영 체계 전반에 대한 임상 교류 프로그램을 진행했다고 2일 밝혔다. 이번 ‘Motiva Subfascial Expert Workshop’은 국내 의료현장에서 축적된 경험과 진료 프로세스를 해외 의료진과 공유하고, 근막하 접근에 대한 다양한 임상적 관점을 논의하기 위해 마련됐다.이번 프로그램에는 광저우, 우한, 허페이, 푸저우 등 중국 주요 도시의 성형외과 전문의들이 참석했으며, 일정은 BIO성형외과와 아틀리에성형외과에서 진행됐다. 참가자들은 라이브 서저리를 통해 실제 수술 절차와 의료진의 판단 과정을 면밀히 관찰했으며, 수술 접근 방식과 임상적 고려 요소에 대한 논의가 이어졌다.BIO성형외과에서는 심형보 원장이 Subfascial(근막하) 접근을 기반으로 한 가슴성형 라이브 서저리를 진행했다. 심 원장은 근막하층의 해부학적 구조, 절개 방식 및 접근 경로 선택의 기준, 환자 상태에 따른 임상적 판단 요소 등을 설명하며 실제 수술 흐름을 공유했다. 중국 의료진은 근막하 접근이 수술 과정에서 어떻게 적용되는지를 현장에서 직접 확인하며, 평가 기준과 판단 과정에 대해 다양한 의견을 교환했다.아틀리에성형외과에서는 고주영 원장이 근막하 접근에 대한 강의를 진행했다. 강의에서는 1차 및 재수술 사례 검토, 환자의 해부학적 특성에 따른 접근 방식 선정, 합병증 가능성에 대비한 임상적 판단 과정 등이 소개됐다. 이어진 프로그램에서는 의료기관 운영 모델, 환자 중심의 진료 환경 구축 방식, 상담·설명 과정의 표준화 체계, 진료 흐름 전반에 관한 운영 전략이 논의됐다.이번 ‘Motiva Subfascial Expert Workshop’은 양측 의료진이 서로의 임상 경험과 병원 운영 방식을 폭넓게 공유한 의미 있는 자리였다. 향후 국제 교류 프로그램을 지속적으로 확대해 의료진 간 협력 기반을 더욱 견고히 해 나갈 계획이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com