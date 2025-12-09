선에스테스파, 25년 노하우로 완성한 프리미엄 에스테틱

선에스테스파가 9일 ‘2025 대한민국 브랜드 만족도 1위’에서 프랜차이즈(에스테틱) 부문 대상을 수상했다.선에스테스파는 2002년 ‘삼성에스테틱’을 시작으로 2005년 서초동에서 ‘선에스테틱&스파’로 재오픈한 뒤, 25년 이상 V라인과 윤곽 관리에서 전문성을 쌓아온 프리미엄 에스테틱 브랜드다. 20만건 이상의 임상경험과 숙련된 테크닉을 바탕으로 확실한 비포&애프터 효과를 보여주며 다양한 방송 출연과 입소문으로 명성을 쌓아왔다.대표 프로그램으로는 ▲V라인, 윤곽, 작은 얼굴관리 ▲모공, 수분, 화이트닝, 리프팅 등 피부 타입별 스킨케어 프로그램 ▲바디 케어 및 다이어트 ▲웨딩·산중·산후 케어 ▲남성 케어 등이다. 개인 특성에 맞는 체계적인 피부 분석을 바탕으로 최적의 제품과 테크닉을 조합해 관리 효과를 극대화하는 것이 특징이다.특히 선에스테스파는 호텔급 프라이빗 1인룸 시스템을 도입해 모든 고객이 방해받지 않는 환경에서 케어를 받을 수 있으며, 달팡, 용카, 비올로직호쉐쉬 등 유럽의 정통 에스테틱 PROFESSIONAL 제품만을 사용해 퀄리티가 높다. 각 지점은 동일한 시스템과 테크닉을 갖추기 위해 자체 아카데미를 운영하며, 에스테티션들의 전문 스킬을 지속적으로 업그레이드하고 있다. 이에 서초 본점을 비롯한 수원점, 안산점, 분당점, 위례점, 동탄역점, 동탄호수점, 마곡점, 하남미사점, 북경점 등에서 동일한 수준의 서비스를 받아볼 수 있다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com