역검 크루가 2025 공학페스티벌에서 참가자들에게 AI역량검사 5분 체험을 돕고 있다. (사진 제공: 마이다스그룹)

HR 솔루션 전문 기업 마이다스그룹(마이다스아이티, 마이다스인, 자인연구소 등)이 대학생 서포터즈 ‘역검 크루’와 함께 2025 공학페스티벌에서 청년들을 만났다.지난 11월 25일부터 26일까지 코엑스 마곡에서 개최된 2025 공학페스티벌은 공대생을 비롯한 대학생들이 최신 기술 트렌드를 체험하는 공학 축제다. 행사에 참여한 마이다스그룹은 역검 크루와 함께 ‘AI역량검사 5분 체험존’을 운영했다.대학생으로 구성된 역검 크루는 취업 준비생들에게 AI역량검사의 올바른 정보와 가치를 전하는 서포터즈다. 2022년부터 운영된 역검 크루는 스펙이 아닌 역량으로 취업할 수 있도록 AI역량검사 관련 콘텐츠를 알리는 활동을 하고 있다.체험존에서 참가자들은 역검 크루의 안내를 따라 PC로 5분간 AI역량검사를 응시하고, QR코드를 스캔해 모바일로 결과표를 받아볼 수 있었다. 또한 취업 준비생을 대상으로 AI역량검사를 활용한 채용 프로세스를 안내해 실제 취업 현장에서의 활용도를 높였다.AI역량검사를 체험한 취준생들의 반응은 긍정적이었다. 참가자들은 “생각보다 재밌다”, “취업 준비에 도움이 될 것 같다”, “역검을 직접 체험해 보니 친숙해졌다” 등의 후기를 남겼다.마이다스그룹 관계자는 “취준생과 같은 눈높이에서 소통할 수 있는 역검 크루가 현장에 함께하면서 좋은 시너지를 냈다”며 “앞으로도 역검 크루와 함께 대학생 및 취업 준비생과 직접 소통하며 역량 중심 채용 문화 확산을 이어갈 것”이라고 밝혔다.한편, 마이다스그룹은 마이다스아이티, 마이다스인 등의 계열사를 두고 있는 글로벌 소프트웨어 기업이다. 국내 1,200여 개 기업과 기관이 AI역량검사를 활용해 역량 인재를 선발하고 있으며, 약 140만 명의 구직자가 이용하는 인재 매칭 플랫폼 ‘잡다(JOBDA)’를 운영하고 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com