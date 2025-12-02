비만 10억 명 시대… WHO, 비만치료제 공식 권장

세계보건기구(WHO)가 비만 치료제 위고비 등 GLP-1 계열 약물 사용에 대해 조건부 공식 권고를 내놨다. 비만을 심각한 건강 문제 및 경제적 손실을 초래하는 만성 질환으로 규정하고, 치료제 접근성을 확대하겠다는 취지다.WHO는 1일(현지 시각) GLP-1 기반 비만 치료제 사용에 대한 첫 지침을 발표했다. 건강한 식단, 규칙적인 신체 활동, 의료 전문가의 지원을 포함하는 포괄적 관리 전략 속에서 해당 약물을 조건부로 장기간 사용할 수 있다는 내용이다.앞서 WHO는 지난 9월 고위험군 제2형 당뇨병 관리를 위한 필수 의약품 목록에 GLP-1 치료제를 추가한 바 있다.이번 지침에는 두 가지 조건부 권고가 담겼다. 첫째, GLP-1 치료제는 임신부를 제외한 BMI 30 이상 성인 비만 환자에게 6개월 이상 장기 사용할 수 있다. 둘째, 약물만으로는 비만을 해결할 수 없으며, 건강한 식단과 신체 활동 등 생활습관 개선과 병행해야 한다는 점을 명시했다.이번 권고는 위고비·오젬픽의 주성분인 세마글루타이드, 마운자로의 터제파타이드, 삭센다·빅토자의 리라글루티드 등 세 가지 성분에 적용된다.테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 “비만이 평생 관리가 필요한 만성 질환임을 인정한다”며 “약물만으로는 세계적 보건 위기를 해결할 수 없지만, GLP-1 치료제는 수백만 명의 비만 환자가 관련 위험을 줄이는 데 도움을 줄 수 있다”고 설명했다. 또한 “WHO는 각국이 비만을 효과적이고 공평하게 관리할 수 있도록 적극 지원할 것”이라고 덧붙였다.WHO는 특히 글로벌 접근성 불평등을 우려했다. 생산이 급속히 확대되더라도 2030년까지 GLP-1 치료제를 적용할 수 있는 환자는 10% 미만에 그칠 것으로 전망된다. 이에 정부와 기업에 공동 조달, 가격 인하, 자발적 라이선싱 등 접근성 확대 전략을 검토할 것을 촉구했다.WHO는 2026년까지 이해관계자들과 협력해 투명하고 공평한 우선순위 프레임워크를 마련하겠다는 계획도 밝혔다.현재 전 세계 비만 인구는 10억 명 이상이며, 지난해만 370만 명이 비만으로 사망한 것으로 추산된다. WHO는 별도 조치가 없다면 2030년까지 비만 인구가 두 배로 증가하고, 경제적 손실이 연간 3조 달러(약 4,405조 원)에 이를 것으로 전망했다.이번 지침이 비만 관련 합병증으로 급증하는 의료비 부담을 줄이는 데 기여할 수 있을 것으로 WHO는 기대하고 있다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com