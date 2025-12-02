김종현 제일기획 대표이사 사장. 사진=제일기획

제일기획 김종현 대표이사 사장이 2일 대한민국 광고마케팅 산업의 글로벌 경쟁력 제고와 국가 브랜드 위상 강화에 기여한 공로를 인정받아 은탑산업훈장을 수훈한다.김 대표는 지난 34년 간 광고마케팅 산업에 종사하며 전략적인 해외사업 확장과 디지털 전환을 선도하며 제일기획을 세계 11위 규모의 글로벌 광고 회사로 성장시켰다.북미와 유럽을 비롯한 글로벌 전역에서 다양한 해외 광고주를 유치하고, 칸 라이언즈를 비롯한 국제 광고제에서 뛰어난 성과를 거두며 대한민국 광고마케팅 산업의 국제적 위상을 높였다.또한 국내 대표 기업들의 글로벌 마케팅 진출을 이끌고, 국제 대형 전시와 문화·스포츠 행사들을 성공적으로 수행하며 세계 시장에서의 국가 경쟁력 강화에도 기여했다.김 대표는 대한민국 광고마케팅의 디지털화를 추진한 1세대로서 디지털 캠페인, 소셜 마케팅, 이커머스 등 전통 광고의 경계를 넘어선 혁신적인 시도를 통해 광고산업의 외연을 확장하는 토대를 마련했으며, 한국 광고마케팅 산업이 디지털 기반의 비즈니스 구조로 진화하는 과정에서 선도적인 역할을 수행해 왔다.AI시대에도 선제적으로 대응해 생성형 AI 기술을 활용한 콘텐츠 자동화 솔루션을 자체 개발해 도입했고, 광고 기획과 제작, 실행 전반의 업무 효율을 획기적으로 개선해 AI와 인간이 서로의 한계를 보완하고 강점을 극대화하는 방향의 새로운 패러다임을 제시했다.김 대표는 “시대의 흐름과 기술이 변화해도 고객사에게 의미 있는 가치를 제공해야 한다는 에이전시 업의 본질은 변하지 않는다”면서 “AI 시대에도 광고마케팅 산업의 새로운 지평을 열겠다”고 말했다.한편 제일기획의 자회사 펑타이의 한국 지사(PTKOREA) 지원규 대표 역시 AI 솔루션 도입, 시니어 채용 프로젝트 등 변화에 선도적으로 대응하며 업계 발전에 기여한 공로를 인정받아 문화체육관광부 장관 표창을 수상한다.문화체육관광부는 광고 산업을 진흥하고, 광고인들의 사기를 높이기 위해 1992년부터 매년 광고산업 발전 유공자를 선정해 포상하고 있다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com