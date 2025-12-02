2일 취임식서 규제 관련 ‘국민 눈높이’ 강조…“국민 신뢰를 얻었는지 돌아봐야”

김이탁 국토교통부 1차관. 사진=대통령실

이재명 정부의 주택정책을 총괄할 김이탁 신임 국토교통부 1치관이 취임식에서 주택공급과 건설 경기 회복이 필요하다고 강조했다.이날 업무를 시작한 김이탁 1차관은 연말 주택공급 대책 발표를 앞두고 “‘9·7 공급 대책’의 후속 조치를 속도감 있게 이행하는 데 정부 역량을 총동원할 것”이라며 “국민이 원하는 입지에 양질의 주택을 선보일 것”이라고 말했다.정부는 지속적인 수도권 주택공급 부족 여파에 대응하기 위한 차원에서 3기신도시와 개발제한구역 등 공공주택지구 중심의 조기 공급을 추진하고 있다. 김 차관은 이에 발맞춰 공공주택 사업 계획 실행에 박차를 가할 전망이다.김 차관은 공공택지 내 주택사업을 시행할 한국토지주택공사(LH) 개혁에 대해서도 “차질 없이 완수해 나가야 한다”는 입장을 밝혔다.지난 ‘6·27 가계부채 관리 방안’과 ‘10·15 주택시장 안정화 방안’ 등 주택시장 규제에 대한 비판여론을 의식한 듯한 발언도 나왔다. 김 차관은 “우리가 그동안 내놓은 해법이 국민 눈높이에서 고민한 것인지, 국민 신뢰를 얻었는지 다시금 돌아볼 필요가 있다”고 말했다.김 차관은 민간 건설시장에 대해 “장기간 침체한 국내 건설산업을 회복시켜야 한다”면서도 반복되는 건설 현장 중대재해에 대해 “건설 안전을 저해할 수 있는 불공정 관행도 확실하게 근절해야 한다”고 강조했다.김 차관은 국토부 주택건설공급과장, 주택정비과장, 주택정책과장, 도시재생사업기획단장 등을 두루 거친 주택정책 전문가로 알려져 있다. 문재인 정부 당시인 2021년부터 2022년 5월까지는 대통령비서실 국토교통비서관을 지내기도 했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com