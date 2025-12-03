홈 한경BUSINESS [속보] 李대통령, '빛의혁명' 1년 특별성명 “12월 3일 ‘국민주권의 날’로 정할 것” 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202512030189b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.12.03 09:08 수정2025.12.03 09:09 강홍민 기자 대통령실사진기자단李대통령, '빛의혁명' 1년 특별성명 “12월 3일 ‘국민주권의 날’로 정할 것”강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 구속 피한 추경호…국힘, 역공 시작될까 “불구속 무죄 아냐” 홍준표 추경호 영장 기각에 쓴소리 3분기 1.3% 성장, 소비·투자 등 내수회복…15분기 만에 최고 성장률 '727.9조' 이재명 정부 첫 예산안 국회 통과···법정 시한 지켜 “1억 사망보험금, 지금 쓰면 얼마?” 보험창구 앞에 선 6070