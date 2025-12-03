연말 뷰티 취향 총정리…롯데온, ‘2025 뷰티어워즈’ 개최

롯데온, ‘2025 뷰티어워즈’ 진행

구매시 어드벤트캘린더 증정

롯데온(롯데쇼핑 이커머스 플랫폼)이 12월 10일까지 ‘2025 뷰티어워즈’를 진행한다. 행사 기간 구매 고객에게는 롯데온이 단독 제작한 뷰티 어드벤트 캘린더를 증정한다.이번 행사는 한 해 동안 고객 선택 비중이 높았던 TOP20 브랜드를 ‘오늘의 브랜드’ 형식으로 매일 2개씩 소개하는 방식으로 구성됐다. 럭셔리뷰티 라인업은 입생로랑, 에스티 로더, 키엘, 헤라, 스킨수티컬즈, 랑콤, 겔랑이 참여하며 홀리데이 에디션과 단독 구성 등을 선보인다. 스킨수티컬즈는 최대 30% 할인과 22만 원 상당 추가 기프트를, 랑콤은 12만원 상당 디럭스 샘플과 파우치 증정을 준비했다.트렌드뷰티 라인업으로는 시세이도 프로페셔널, 정샘물, 아벤느, 라로슈포제, 에뛰드, 아비노, 3CE, 에스쁘아, 아비브, 토리든이 참여한다. 아벤느는 최대 64% 할인과 미스트 본품 증정, 토리든은 최대 50% 할인과 모델링팩 증정, 3CE는 최대 40% 할인과 3만 원 이상 구매 시 미니 립틴트를 구성했다.2026년 라이징 브랜드도 함께 공개된다. 프라다 뷰티는 연중 최대 구성으로 구매 고객에게 미니쿠션 및 바나나 립 파우치를 제공하며 구찌뷰티는 홀리데이 프래그런스와 메이크업 단독 세트를 선보인다. 샹테카이는 홀리데이 컬렉션 중심으로 단독 혜택을 마련했다. 더하르나이·비노트·플루브아 등 신규 브랜드도 연말 패키지와 쿠폰 혜택을 운영한다.연말 느낌을 가득 채운 롯데온만의 구매 사은 이벤트도 진행한다. 행사 기간 동안 백화점 단일 브랜드 20만 원 이상 구매 또는 트렌드뷰티 단일 브랜드 7만 원 이상 구매 시 롯데온이 제작한 뷰티 어드벤트 캘린더를 만나볼 수 있다. 브랜드별 리미티드 구성으로 인기 상품을 중심으로 제작된 특별 패키지다.김다솜 롯데온 버티컬마케팅팀장은 “2025년 한 해 동안 고객이 꾸준히 선택한 뷰티 브랜드를 중심으로 연말만의 특별 구성을 준비했다”며 “롯데온에서만 만나볼 수 있는 브랜드별 단독 어드벤트 캘린더도 준비했으니 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com