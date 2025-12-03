장동혁 국민의힘 대표 (연합뉴스)

장동혁 국민의힘 대표는 3일 1년 전 벌어진 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄 사태를 두고 "의회 폭거에 맞서기 위한 계엄"이라고 주장했다.장 대표는 이날 페이스북을 통해 이같이 밝힌 뒤 "계엄에 이은 탄핵은 한국 정치의 연속된 비극을 낳았고, 국민과 당원들께 실망과 혼란을 드렸다"고 했다.이어 "하나로 뭉쳐 제대로 싸우지 못했던 국민의힘도 그 책임에서 자유롭지 못하다"며 "국민의힘 대표로서 책임을 통감한다"고 했다.그는 계엄 표결 방해 혐의를 받는 추경호 전 원내대표의 구속영장이 이날 기각된 것과 관련, "2024년 12월 3일부터 시작된 내란 몰이가 2025년 12월 3일 막을 내렸다"고 주장했다.이어 "저들의 화살이 사법부로 향할 것이다. 더 강력한 독재를 위해 사법부를 장악하고, 자유민주주의를 짓밟는 반헌법적 악법들을 강행할 것"이라며 "대한민국 해체 시도를 국민과 함께 막아내야 한다"고 말했다.그는 "국민의힘이 지금 해야 할 일은 '이기는 약속'"이라면서 내년 6월 지방선거에서 이재명 정권에 '레드카드'를 꺼내야 한다고 했다.이어 "정치의 리셋과 리뉴얼을 통해, 새로운 대한민국의 지평을 열어가겠다"며 "4번 타자 없는 구단이 운동장만 넓혀서는 우승을 할 수 없다. 정체성과 신념, 그리고 애국심을 갖춘 보수정치의 4번 타자가 되겠다"고 강조했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com