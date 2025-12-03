박대준 쿠팡 대표이사가 2일 서울 여의도 국회에서 열린 제429회국회(정기회) 과학기술정보방송통신위원회 제18차 전체회의에 출석해 있다.(사진=최혁 기자)
박대준 쿠팡 대표이사가 2일 서울 여의도 국회에서 열린 제429회국회(정기회) 과학기술정보방송통신위원회 제18차 전체회의에 출석해 있다.(사진=최혁 기자)
개인정보위 “쿠팡, 개인정보 ‘노출’ 통지, ‘유출’로 수정해야"

강홍민 기자 khm@hankyung.com