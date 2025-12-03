여천NCC 여수 2사업장. 사진=한국경제신문

석유화학산업의 사업재편과 고부가가치 산업으로의 전환을 지원하기 위한 법적 근거가 특별법 제정을 통해 마련됐다.특히 사업재편에 따른 인허가 절차를 간소화하고 불가피한 환경 기준 초과에 대해서는 특례를 부여하는 등 현장 기업의 목소리를 반영했다.국회는 지난 2일 본회의를 열어 이 같은 내용을 담은 '석유화학산업의 경쟁력 강화 및 지원에 관한 특별법'(석유화학 특별법) 제정안을 의결했다.이 특별법은 향후 정부 이송 및 국무회의 의결을 거쳐 공포되며, 하위법령 등이 마련되는 대로 이르면 내년 1분기 중 시행될 예정이다.주무 부처인 산업통상부는 법안 통과 직후 보도자료를 내고 "특별법 제정으로 글로벌 공급 과잉 심화 등으로 어려움을 겪고 있는 석유화학 산업을 고부가·친환경 구조로 전환해 미래 경쟁력을 확보하기 위한 제도적 기반이 마련됐다"고 의미를 부여했다.석유화학 특별법은 설비 합리화 등 사업 재편을 추진하는 기업들의 실질적 수요를 반영해 사업재편계획 수립 및 이행을 위한 필요 최소한의 정보 교환을 허용하는 등 현행 공정거래법의 특례를 부여하는 내용이 담겼다.이에 따라 일정 요건을 충족하는 경우 산업부 장관이 공정거래위원회의 동의를 거쳐 사업재편 승인 기업의 공동 행위를 승인한다.또한 사업재편 계획에 따라 기업결합을 하는 경우 기업결합 심사 기간을 기존 '30+90일'에서 '30+60일'로 단축하는 특례를 부여한다. 자료 보완 기간도 심사 기간에 산입하지 않는다.아울러 세제·재정·R&D·인력양성·고용안정 등 지원, 각종 인허가 및 환경규제 등에 대한 특례를 추진하고, 원가절감을 위한 연료 공급 특례를 허용하기로 했다.특히 설비 신·증설, 공정개선, 설비 폐쇄 등과 관련한 환경·소방·건축 등 인허가 절차는 통합하거나 간소화하도록 특례를 부여한다. 신기술·신공정 검증에 대해서는 신속 조치토록 규제를 완화한다.김정관 산업부 장관은 "법안 논의 과정에서 기획재정부, 공정거래위원회, 기후에너지환경부, 금융위원회, 고용노동부 등 관계 부처의 적극적인 협조가 있었고, 국회에서도 신속한 처리를 위해 애써 주셨다"고 감사를 표했다.김 장관은 이어 "석유화학 특별법이 기업들의 신속한 사업 재편과 미래 유망 고부가 품목으로의 전환에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대한다"며 "현재 사업 재편을 진행 중인 석유화학 기업들이 이 법의 적용을 받을 수 있도록 최대한 신속하게 하위법령을 마련해 시행하겠다"고 말했다.석유화학 특별법 통과에 업계와 지역 정치권에서는 환영한다는 입장을 내놓았다.한국화학산업협회는 "글로벌 공급 과잉에 따른 수익성 악화와 지정학적 리스크로 인한 유가 불안정 등 복합적 위기에 직면한 석유화학산업이 사업재편을 통해 미래 경쟁력을 확보할 수 있도록 제도적 기반을 마련했다는 점에서 이번 특별법의 의미가 더욱 크다"고 밝혔다.엄찬왕 한국화학산업협회 상근부회장은 "석유화학 특별법이 선언적인 구호에만 그치지 않고, 실질적으로 기업들이 체감할 수 있는 후속 지원책들로 연결될 수 있도록 앞으로도 협회는 정부부처·국회·산업계와의 긴밀한 협력을 이어나갈 것”이라고 강조했다.김영록 전남지사는 "석유화학산업 경쟁력 강화 및 지원에 관한 특별법이 통과돼 석유화학산업이 체질을 바꾸고 다시 일어설 수 있는 결정적 전환점이 마련됐다"고 환영했다.주철현 더불어민주당 의원(전남 여수 갑)은 "특별법 통과로 석유화학 업계의 사업재편이 신속히 마무리되고, 고부가 스페셜티 중심의 대전환이 이루어질 것으로 기대한다"고 밝혔다.업계에서는 석유화학 특별법 통과 직후 구조조정 속도가 빨라질 것이란 전망이 나온다.올해 연말로 예정된 석유화학 재편안 시한을 앞두고 여수 국가산업단지에서 나프타분해시설(NCC) 가동 중단 등 구체적인 방안이 가시화하고 있다.업계에 따르면 여천NCC는 대주주인 한화솔루션·DL케미칼과 이번 주 내 연료공급 계약 체결을 완료하기 위해 막바지 협상을 진행하고 있다.여천NCC는 한화솔루션과 DL케미칼에 각각 140만톤, 73만5000톤 규모의 에틸렌을 공급해왔으나, 원료가 갱신을 두고 충돌하며 지난해부터 공급에 차질을 빚어왔다.이번에 계약 협상을 마무리하면 제3자 검증을 통해 산업은행이 최종적으로 검증 작업을 진행할 예정이다.업계에서는 연료공급 계약이 마무리되면 NCC 가동 중단을 비롯한 사업재편안 도출에도 속도를 붙을 것으로 보고 있다.앞서 롯데케미칼은 지난 11월 말 HD현대케미칼과 대산에서 각각 운영 중인 NCC를 통폐합해 운영한다는 내용의 재편안을 제출하며 구조조정의 첫 물꼬를 텄다.석화업계는 지난 8월 올 연말까지 구체적인 사업 재편 계획을 제출하고 총 270만∼370만톤 규모의 NCC 감축을 약속했다.이에 따라 대산, 여수, 울산 등 주요 산단별로 최소 100만톤의 감축이 이뤄져야 한다는 게 업계 중론이다.여수는 국내 최대 석유화학 단지로 기업별 NCC 캐파(생산능력)는 롯데케미칼 123만톤, LG화학 200만톤, 여천NCC 228만톤, GS칼텍스 90만톤 등 총 641만톤에 달한다.이 중 LG화학은 GS칼텍스와 합작회사를 설립해 여수 NCC를 통합 운영하는 등의 시너지 창출 방안을 집중 검토 중이다.LG화학은 여수에서 1공장(약 120만톤), 2공장(약 80만톤)을 가동 중인데 GS칼텍스와 합작법인을 설립할 경우, 노후화된 1공장을 중단하고 비교적 신식인 2공장을 운영하는 시나리오가 점쳐진다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com