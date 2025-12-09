내년 초 개통을 앞둔 인천 제3연륙교 공사 현장. 사진=연합뉴스

2026년 건설산업은 여전히 어려운 가운데 올해보다는 소폭 회복될 것으로 보인다. 무엇보다 올해 상반기까지 지속된 정치변수로 인해 위축됐던 공공 투자 증가 등에 따른 기저효과를 기대할 수 있을 전망이다.12월 2일 업무를 시작한 김이탁 국토교통부 1차관은 취임식에서 “국민이 원하는 입지에 양질의 주택을 선보일 것”이라고 말했다. 민간 건설산업이 침체한 가운데 공공이 앞장서 주택공급을 늘리겠다는 취지다.국내 GDP 대비 건설투자는 약 15%로 큰 비중을 차지한다. 건설산업에 1조원이 새로 투자되면 일자리 1만5000개가 창출된다. 정부로서는 저성장 국면에 접어든 한국 경제에 활력을 공급하기 위해 건설투자를 늘려야 하는 과제를 외면할 수 없을 것으로 분석된다.대한건설협회 집계에 따르면 올해 1~8월 사이 누적 공공 건설수주는 전년 동기 대비 감소(-8.4%)한 반면 민간 수주는 비슷한 비율(+8.3%)로 늘었다. 내년에는 공공부문의 투자가 늘면서 반등이 예상된다. 정부는 철도 등 SOC 예산을 늘리는 한편 ‘9·7 공급대책’(주택공급 확대방안)에 따라 공공택지 내 주택공급을 가속화할 계획이다.2026년 예산안에 포함된 내년 SOC 예산은 총 27조5000억원으로 7.9% 증가한다. 특히 가덕도 신공항 예산이 6890억원, 수도권급행광역철도(GTX) B노선과 C노선이 각각 3095억원, 1102억원이며 계양~강화 고속도로에 3131억원이 계획됐다.정부는 ‘9·7 공급대책’을 통해 2030년까지 수도권에서 135만 호를 착공하겠다는 목표를 밝혔다. 이는 연평균 27만 호 규모이며 주택시장 침체가 이어진 2022년부터 2024년까지 3년간 연평균 15만8000호가 공급됐던 것을 고려하면 매년 11만 호 이상 물량이 증가하는 셈이다. 부동산R114에 따르면 올해 1~9월 분양물량은 14만9000가구에 그쳤다. 내년 시장에 나온 공공주택 물량이 정부 계획을 밑돌더라도 올해보다는 많을 가능성이 크다.현재 시장은 가격 양극화로 인해 지방 미분양이 적체된 상황이다. 이로 인한 타격은 대형사보다 중견사에게 집중된 측면이 있다. 장문준 KB증권 애널리스트는 “서울 및 수도권의 재건축·재개발 수주잔고를 확보한 대형사는 상대적으로 방어적인 실적을 유지할 수 있겠지만 지방 중심으로 사업을 펼치는 중소형사는 경영 부담이 심화할 것으로 예상된다”고 전망한 바 있다.이 같은 상황에서 중견 건설사들은 수도권 정비사업 대신 공공주택 발주를 새로운 기회로 보고 있다. 게다가 공사비가 낮았던 시절 수주해 원가율이 높았던 현장들이 마무리 단계에 이르면서 수익성도 좋아지고 있다.그럼에도 여전히 보수적인 접근은 필요하다. LH 자체 시행은 공급 속도를 높이는 측면에서 장점이 있지만 3기 신도시 등 이미 공급 규모가 예정된 곳에서는 민간공급 물량을 공공이 대체하게 되므로 총 공급량 측면에서 증가폭이 크지 않을 수 있다는 것이다. 장문준 KB증권 애널리스트는 “정부가 획기적인 방법으로 서울 및 수도권 지역의 재개발·재건축 규제완화를 통해 주택공급을 늘리지 않는 한 분양 총량의 실질적인 증가를 기대하기 어려울 것”이라고 분석했다.새 정부 출범 이후 나온 ‘6·27 대책’, ‘10·15 대책’ 등 강화하는 부동산 규제도 변수로 남아 있다. 안전사고 위험이 큰 건설업종 특성상 정부가 ‘사고 발생 시 강력한 처벌과 책임 강화’ 기조를 유지하고 있는 것도 건설업계가 사업 확장보다 리스크 관리에 초점을 맞춘 보수적 경영전략을 택할 가능성을 높이고 있다.국내 상황이 어려운 가운데 미국 등 해외 원전 프로젝트가 새로운 먹거리로 부상하고 있다. 최근 인공지능(AI) 서비스 대중화로 인해 데이터센터와 전력에 대한 수요가 폭증하고 있기 때문이다. 특히 원전의 경우 UAE 바라카 원전 프로젝트를 성공적으로 수행하며 높아진 한국 건설사에 대한 신뢰도는 세계 각지의 수주실적으로 나타난 바 있다.해외 원전사업은 2025년까지는 호재가 나타나는 시기였다면 2026년은 호재가 실질적인 수익으로 전환되는 시점이 될 것으로 보인다. 대표적인 원전 수혜주로 꼽히는 현대건설은 홀텍(Holtec)과 협력하는 미국 미시간주 소형모듈원전(SMR) 착공을 앞두고 있다.민보름 기자 brmin@hankyung.com