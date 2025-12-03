국가데이터처 제공

지난해 태어난 아이들의 기대수명이 83.7세로 1970년 통계 작성 이후 가장 높았고 전년 대비 0.2년 증가했다.3일 국가데이터처가 발표한 ‘2024년 생명표’에 따르면 기대수명은 1970년생 출생아의 62.3년에서 2021년생 83.6년까지 꾸준히 증가해왔다.하지만 2022년 코로나19로 3만 명 넘는 사망자가 발생하면서 처음으로 감소했다. 이후 2년 연속 회복세를 보이며 다시 증가세로 돌아섰다.남녀별로 지난해 출생한 남아의 기대수명은 80.8년이며 여아는 86.6년으로 각각 0.2년 증가했다. 경제협력개발기구(OECD) 38개 평균과 비교해 남아는 2.3년, 여아는 2.9년 더 오래 사는 것으로 나타났다.반면 ‘유병 기간을 제외한 기대수명’은 65.5년으로 전년(65.8년)보다 줄었다. 유병 상태로 보내는 기간은 총 18.19년(남성 16.2년, 여성 20.2년)으로 추정됐으며 국가데이터처는 “의료 접근성이 향상되면서 병원 방문이 늘어난 영향”이라고 설명했다.사망 원인 추정 비중에서는 암이 19.5%로 가장 높았고 이어 폐렴(10.2%), 심장질환(10%), 뇌혈관질환(6.9%) 순이었다.암이 사라질 경우 기대수명은 3.3년 증가하고 심장질환이 없어지면 1.2년, 폐렴이 없을 때는 1년이 더 늘어날 것으로 분석됐다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com