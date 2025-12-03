디마이너스원, 대한민국광고대상 금상 포함 6관왕 수상

크리에이티브 에이전시 디마이너스원이 2025 대한민국광고대상에서 공익광고 부문 금상을 포함해 총 6개 부문에서 수상했다고 밝혔다.디마이너스원은 초록우산의 ‘생명을 지키는 영수증’ 캠페인으로 공익광고부문 금상과 OOH 부문 은상을 모두 수상했다. 또한 롯데칠성음료 아이시스의 ‘아이시스 호수청소부’ 캠페인으로 브랜드 익스피리언스 &액티베이션 부문 은상을 수상했으며, 한국프로축구연맹과 HD 현대오일뱅크의 ‘단 한명의 에스코트 키드’ 캠페인으로 공익광고 부문 동상, 화재보험협회의 ‘불끄는 앞치마’ 캠페인으로 PR 부문 동상, 배달의민족의 ‘처음 맛난 날’ 캠페인으로 상생창의가치상 특별상을 수상했다.초록우산의 ‘생명을 지키는 영수증’ 캠페인은 이주배경아동의 의료사각지대를 해결하기 위해, 로컬마트 영수증에 필수예방접종을 비롯한 의료정보를 전하는 캠페인이다. 국내 뿐만 아니라 다양한 해외 언론에도 소개됐고, 공익광고 부문 금상과 함께 OOH 부문에서 은상을 동시 수상했다.아이시스의 ‘아이시스 호수청소부’ 캠페인은 인기 캐릭터 한교동과 협업하여 수질 정화 기능을 가진 초대형 조형물을 호수에 띄우는 ESG 캠페인으로, 북서울꿈의숲 월영지에서 2개월간 진행된 캠페인을 통해 기존에 5급수이던 월영지 호수의 수질을 2급수로 정화했다. 캠페인 영상은 런칭 1개월만에 1천만 이상의 조회수를 기록했고, 그 결과 브랜드 익스피리언스 &액티베이션 부문에서 은상을 수상했다.한국프로축구연맹과 HD 현대오일뱅크의 ‘단 한명의 에스코트 키드’ 캠페인은 미래세대 감소 문제를 알리기 위해, 축구경기 시작 전 선수들과 함께 아이들이 입장하는 ‘에스코트 키즈' 문화를 활용하여, 11명의 아이들 대신 단 한 명의 아이만을 입장시키는 퍼포먼스형 캠페인이다. 실제로 신입생이 3명 뿐인 울산의 한 초등학교 학생과 함께한 이 특별한 입장은 현장 중계와 해설을 통해 소개되어 전국의 K리그 팬들과 관객들에게 전해졌고, 그 결과 공익광고 부문에서 동상을 수상했다.화재보험협회의 ‘불끄는 앞치마’ 캠페인은 평소에는 앞치마로 사용하다가 화재가 발생하면 즉시 불씨를 덮어 신속하게 진압할 수 있도록 불이 붙지 않는 난연 소재로 ’불끄는 앞치마‘를 만든 캠페인이다. ’불끄는 앞치마‘는 주방 화재에 더욱 취약한 전통시장과 주택단지 등에 배포되었고, 캠페인 종료 이후에도 소방처를 비롯해 전국 각지에 활발하게 판매 및 배포되고 있다. 그 결과 PR 부문에서 동상을 수상했다.배달의민족의 ‘처음 맛난 날’ 캠페인은 아이들의 식사 사각지대 문제를 해소하기 위해 2020년부터 진행해온 '배민방학도시락‘의 취지를 이어가고자, 어린이날을 맞아 배달이 닿지 않는 지역의 아이들에게 배달음식을 직접 주문하고 먹어보는 첫 경험을 선물하는 캠페인이다. 인기 배달음식 브랜드들과 함께 협업해 아이들의 식문화 경험의 다양성을 넓히는 계기를 만들어 내었으며, 그 결과 올해 신설된 상생창의가치상 특별상을 수상했다.디마이너스원은 크리에이티브 캠페인을 기획, 제작하는 독립광고대행사다. 올해에만 클리오 스포츠 어워드 동상 등 2관왕, 스파이크스 아시아 은상, 에피어워드 은상·동상 등 4관왕, 부산국제광고제 6관왕, 유튜브 웍스 어워드 7개 부문 입상, 공공디자인대상 문화체육부장관상 등 국내외에서 떠오르는 광고회사로 인정받고 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com