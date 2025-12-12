부동산 입지 변화 속 비밀을 알고 싶다면[서평]

사는 곳, 바뀔 곳, 오를 곳

전음│한국경제신문│2만2000원

2025년 겨울 부동산 시장은 혼란스럽다. 수요만 억제하는 정부의 정책, 계속 가격이 오르는 부동산 시장에서 실거주자와 투자자들 모두 갈팡질팡하고 유튜브와 SNS에서는 ‘오늘이 가장 싸다’, ‘마지막 기회’라는 공포 마케팅이 넘쳐난다. 그런데 정작 중요한 질문은 빠져 있다. ‘이 동네는 왜 오르는가’, 반대로 ‘호재가 있는데도 왜 오르지 못하는가’ 기준 없이 타이밍과 가격에만 집중하다 보면 가장 기본적인 것을 놓치기 마련이다.부동산에서 기본은 바로 입지다. 아무리 좋은 시기에 샀어도 입지가 나쁜 곳을 사면 손해를 보고 아무리 비싸게 샀어도 입지가 좋은 곳을 사면 보상받기 마련이다. 정책은 바뀌고 시장은 출렁이지만 부동산에서 입지의 중요함은 바뀌지 않는다. 그래서 부동산 시장에서 개인이 가져야 할 가장 강력한 무기는 남의 말에 흔들리지 않는 입지 해석력이다.구독자 60만을 바라보는 한국경제신문 부동산 채널 ‘집코노미’를 진행하는 전형진 기자는 대한민국 곳곳을 취재하며 사람들이 사는 도시와 지방, 여러 변화로 바뀐 곳들의 과정, 그리고 오른 곳들의 이유 등을 살펴보았다. 그러나 이 책은 단순히 ‘어디를 사라’는 투자 조언을 담고 있지 않는다. 이 책의 핵심은 ‘입지 해석력’이다. 현재의 모습에서 10년 후를 예측하는 진짜 부동산 안목이 무엇인지 보여주며 독자 스스로 판단할 수 있는 힘을 길러준다.부동산 입지를 볼 때 가장 중요한 능력은 ‘지금’ 보이는 것이 아니라 ‘10년 후’ 모습을 그려낼 수 있는 통찰력이다. 르네 마그리트가 ‘통찰력’이란 그림에서 알을 보고 새를 그렸던 것처럼 낡은 주택가를 보고 미래의 아파트 단지를 상상하고 논밭을 보고 신도시를 떠올리는 것이 바로 부동산을 바라보는 올바른 관점이다.또한 통찰력은 현재 어떤 변화의 조짐이 쌓이고 있는가를 읽을 수 있어야 한다는 뜻이다. 그리하여 이 책 ‘사는 곳, 바뀔 곳, 오를 곳’은 도시의 현재와 변화를 통해 이 입지가 어떻게 이뤄졌는지, 앞으로 어떤 모습을 예상할 수 있는지 보는 눈을 기르고자 한다.“왜 어떤 지역은 뜨고 왜 어떤 지역은 멈추는가”, “왜 어떤 교통 호재는 급지 역전을 이뤄내지만 어떤 개발은 아무 효과가 없는가”를 기자의 날카로운 관점에서 해석한다. 도로 용량이 한계에 다다른 지역은 신축이 몰려도 결국 정체가 일상화되고, 철도망이 들어오는 지역은 서울과의 물리적 거리가 무색할 만큼 생활권이 바뀌며, 도시가 사람을 끌어들이는 힘이 약해지면 상권이 죽고 인구가 이동하면서 지역 전체의 가치가 조용히 재편된다. 독자는 이 책을 읽고 나면 눈앞의 호재나 단기 유행이 아니라 도시가 만들어지고 사라지는 패턴 자체를 읽는 눈을 갖게 된다.이문·휘경뉴타운부터 성수동이 힙플레이스가 된 이유, 동대문 상가가 몰락한 배경, 동탄신도시의 발전 여정까지 구체적인 사례를 통해 공간이 변화하는 원리를 쉽게 이해할 수 있을 것이다. 재개발과 재건축의 구조적 딜레마, 정책이 부동산의 운명을 좌우하는 메커니즘, 철도 지하화와 GTX가 불러올 급격한 지역 변화, 판상형과 탑상형 아파트의 장단점, 조감도와 실물이 다를 수밖에 없는 이유 등 알아두면 너무나도 유용한 실전 지식이 가득하다.저자가 직접 촬영하거나 집코노미 채널에서 쓰인 100여 장의 현장 사진, 그리고 지도와 도표가 이해를 돕는다. 집을 사는 사람이든 파는 사람이든, 투자자든 실거주자든 이 책을 읽고 나면 새로운 관점으로 부동산을 볼 수 있을 것이다.실제로 대한민국의 대표 부동산 전문가들인 김학렬(빠숑), 김시덕, 이주현(월천대사), 강영훈(붇옹산)도 이 책의 가치를 미리 알아보고 추천을 아끼지 않았다. 부동산 공부를 제대로 하고 싶다면, 입지를 보는 눈을 기르고 싶다면 놓치지 않아야 할 한 권이다.