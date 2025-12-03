서울 시내 빌라촌 20230127 사진=한경 임대철 기자

서울 연립·다세대 주택 임대시장의 월세 상승세가 지속되고 있다.금융·세제 규제가 강화되면서 다주택자의 추가 매입과 갭투자가 사실상 막히면서 시장이 위축된 영향이 크다는 분석이다.투기 억제 효과는 있지만 임대용 주택 매입 수요와 소규모 임대사업자의 신규 진입까지 줄며 월세 공급 기반이 오히려 약화 되는 역설적 결과를 낳고 있다는 지적이다.3일 한국부동산원에 따르면 10월 서울 연립·다세대 월세가격지수는 102.19로 통계 작성 이래 최고치를 기록했다.동남권 (102.56), 도심권 (102.64), 서북권 (102.31) 등 모든 권역이 기준선(100)을 상회하며 월세 강세가 지속되고 있다.오피스텔 시장도 비슷한 흐름이다. 10월 서울 오피스텔 월세가격지수는 103.22로 전월 대비 0.25% 상승해 2018년 통계 집계 시작 이후 가장 높은 지수와 최대 상승폭을 동시에 보였다.평균 월세는 서울 전체 기준 92만4000원이며 도심권은 110만원, 동남권은 116만4000원 등 이미 100만원을 넘는 지역도 늘고 있다.연립·다세대의 평균 월세는 63만6000원이지만 강남·동남권 일부 지역에서는 100만 원에 육박하는 사례가 나타나고 있다.1~2인 가구 중심의 월세 수요가 꾸준한 가운데 공급 부족이 심화되면서 부담이 커지고 있다는 분석이다.공급 지표에도 빨간불이 켜졌다. 10월 기준 올해 누적 서울 비아파트 주택 인허가 물량은 2만7877가구로 전년 대비 7.2% 감소했다.인허가 감소는 향후 1~2년 뒤 준공 물량으로 이어지기 때문에 월세 상승 압력을 더욱 높이는 요인으로 꼽힌다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com