사진=엠브레인

마크로밀 엠브레인은 사운드 지문 인식 기술력을 갖춘 ㈜아이플레테아(대표 조영봉)와 협력해 사운드 인식 기반 방송·광고 시청 데이터 서비스를 선보였다고 밝혔다.엠브레인은 지난 1월 BLE(Bluetooth Low Energy)를 활용한 엘리베이터 TV 데이터 서비스를 선보인 데 이어, 이번 신규 서비스를 통해 국내 광고 데이터 시장에서의 입지를 강화하고 리서치와 데이터를 아우르는 Deep Data 기업으로 도약한다는 방침이다.회사 관계자에 따르면 이번 서비스는 공중파·케이블 TV 중심의 시청률 데이터와 설문 방식의 라디오 청취율 데이터가 가진 한계를 보완하고, 복잡해진 미디어 환경에서 보다 객관적이고 종합적인 시청 데이터를 제공하는 데 중점을 두고 있다. IPTV뿐 아니라 OTT, VOD, 유튜브 등 다양한 플랫폼을 동시에 이용하는 환경에서도 통합적인 광고 노출 분석이 가능하다.해당 서비스는 스마트폰에 설치된 패널 전용 앱을 통해 주변 방송 및 광고의 음향 신호를 암호화된 방식으로 인식·분석하여, 이용자가 어떤 채널에서 어떤 콘텐츠와 광고에 언제 노출됐는지를 정량적으로 확인할 수 있도록 설계된 데이터 솔루션이다.이번 기술 도입으로 엠브레인은 TV, OTT, 라디오 등 다양한 콘텐츠를 ‘사운드 지문(Sound Fingerprint)’으로 식별해 광고 도달·점유율·빈도 등 시청률 데이터를 제공하는 것은 물론, 기존에 보유한 패널의 인구통계 정보, 앱 사용, 방문·결제 정보 등 행동 데이터와 연계해 광고 노출과 실제 소비 행동 간 연관성까지 분석할 수 있게 됐다.㈜아이플레테아와의 협업을 통해 가청 범위 내 사운드 인식률 정확도 99% 이상을 달성했으며, 극소량의 암호화된 사운드 지문을 활용하는 기술을 적용해 개인정보 보호와 배터리 사용 최소화도 함께 구현했다.해당 서비스에 참여하고자 하는 시청자는 엠브레인 패널 전용 앱 ‘패널파워(Panel Power)’를 내려받아 방송·광고 전문 패널로 등록하면 된다.엠브레인 최인수 대표는 “이번 사운드 인식 기술 기반의 방송·광고 데이터 서비스를 통해 더욱 복잡해진 미디어 환경에 부합하는 새로운 형태의 시청 데이터를 제공할 수 있게 되어 매우 뜻깊다”며 “앞으로 극장·VOD·OTT를 아우르는 효과 분석이나 라디오 광고 청취율 등 다양한 데이터가 필요한 업계와 미디어 연구학회에 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com