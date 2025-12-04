씨마켓플레이스, 인도네시아 기업 7곳과 MOU... 동남아 시장 공략 가속화

씨마켓플레이스(이하 씨마켓)가 서울경제진흥원(SBA)에서 추진한 ‘하이서울 인도네시아 시장개척단’ 사업을 통해 현지 기업 7곳과 업무협약(MOU)을 체결했다.이번 사업에는 서울시 우수기업인 하이서울 인증을 획득한 서울 기업 20개사가 11월 24일(월)부터 28일(금)까지 4박 5일 동안 인도네시아 현지에서 비즈니스 매칭 행사에 참여했다. 이에 더해, 한국 기업과의 협력에 높은 관심을 보인 60여 개 인도네시아 기업이 프로그램에 함께하며 활발한 교류가 이어졌다.행사 기간 동안 씨마켓은 AI 기술과 결합된 차세대 전자구매솔루션을 소개해 기업들의 주목을 받았다. 한국의 4만4천여 공급기업 DB 연계, 손쉬운 RFQ 등록, AI 기반 공급사 추천 등 혁신 기능이 현지 기업들의 높은 관심을 이끌었다. 그 결과 식품·무역·인력제공·뷰티·IT 등 다양한 업계의 7개 기업 과 MOU를 체결하는 성과를 달성했다.씨마켓은 APINDO 산하 기업들과 한국 기업 간 조달·거래 연결을 위한 공동 협력 모델을 모색하고 있으며, 이를 통해 더 많은 인도네시아 기업이 한국 시장과 자연스럽게 연결될 수 있는 양국 간 비즈니스 플랫폼 구축을 추진 중이다.씨마켓 관계자는 “씨마켓의 조달 플랫폼은 특정 분야에 한정되지 않고 다양한 산업에서 활용될 수 있다는 점이 이번에 다시 한 번 확인됐다”며, “APINDO와의 협력 확대를 통해 한국-인도네시아 기업 간의 실질적인 무역 및 조달 생태계를 구축해 나가겠다”고 밝혔다.씨마켓은 내년 글로벌 버전 플랫폼 공개를 앞두고 있으며, 이번 MOU 체결과 APINDO와의 협력 논의를 기반으로 인도네시아를 포함한 동남아 시장 진출을 본격화할 계획이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com