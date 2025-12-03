경기도 판교 HD현대그룹의 글로벌R&D센터. 사진=HD현대

서울 중구 한화그룹 사옥. 사진=한화 제공

공정거래위원회가 3일 발표한 ‘2025년 공시대상기업집단 내부거래 현황 분석’에 따르면, 지난해 국내 92개 공시집단의 내부거래 비중은 평균 12.3%, 총 금액은 281조원으로 집계됐다.비중은 전년보다 0.5%포인트 낮아졌지만, 금액 자체는 3조3000억원가량 늘었다. 최근 10년간 전체 집단의 내부거래 비율은 12% 안팎을 유지하고 있다.눈에 띄는 변화는 HD현대와 한화의 내부거래 확대다. 최근 10년간 내부거래 비중이 가장 크게 늘어난 집단은 HD현대(7.0%포인트)와 한화(4.6%포인트)로 조사됐다. 공정위는 두 그룹의 구조 개편과 공급망 전략 변화가 비중 상승의 원인으로 작용했다고 분석했다.HD현대는 조선, 에너지, 건설장비 등 핵심 부문을 분할하면서 계열사 간 거래를 통한 공급망 안정화에 나섰다. 사업별 독립성을 확보하는 동시에 계열 내 시너지를 높이는 전략이 내부거래 비중 상승으로 이어졌다는 평가다.한화 역시 방산·에너지·금융으로 이어지는 대규모 사업 재편 과정에서 신규 계열사 인수와 자회사 분할이 잦았던 점이 영향을 미쳤다. 공정위는 "두 그룹 모두 외형 확장과 구조 재편 과정에서 내부거래 비율이 자연스럽게 높아진 것으로 보인다"고 설명했다.상위 10대 그룹의 내부거래 비중은 평균 13.7%로 전체 기업집단보다 1.4%포인트 높았다. 이들 10개 집단의 거래 금액은 193조원으로, 전체 내부거래액의 68.7%를 차지했다.상위 집단에는 삼성, SK, 현대자동차, LG, 롯데, 한화, HD현대, GS, 신세계, 한진 등이 포함된다. 이 중 한화와 HD현대는 그룹 구조개편을 통한 계열 통합 효과로 최근 2~3년 새 내부거래 규모가 빠르게 불어났다.특히 HD현대의 내부거래 증가는 계열 내 핵심 부품 공급사와 조선 부문 간 연계가 강화된 결과다. 조선업 불황 이후 품목별 전문화를 추진한 데다, 그룹 차원의 친환경 선박 기술 개발 및 엔진 계열 연계를 강화하면서 내부 발주가 늘었다.한화는 방산과 에너지 사업 중심의 수직계열화가 가시화되며 비슷한 흐름을 보였다. 한화오션, 한화비전, 한화리조트 등 새 계열사 편입 이후 매출 구조 내 내부거래 비중이 점진적으로 높아진 것이다.공정위는 또 총수 일가의 지분율이 높을수록 내부거래 비중이 커지는 경향이 여전하다고 지적했다. 지난해 기준 총수 일가 지분이 50% 이상인 회사의 내부거래 비중은 평균 18.3%, 100%일 경우 24.6%에 달했다. 특히 2세 경영 체제 전환이 진행 중인 집단에서 내부거래 증가세가 뚜렷했다는 분석도 내놨다.상표권 거래 역시 매년 늘었다. 지난해 유상 상표권 계약을 체결한 집단은 72곳으로, 2020년보다 26곳 증가했다. 거래 규모는 2조1529억원으로 60% 가까이 늘었으며, 이 중 한화와 HD현대를 포함한 대기업 7곳이 전체의 62%를 차지했다.공정위는 "상표권 거래는 총수 일가 이익과 밀접하게 연관된 내부거래 성격을 띠는 만큼 지속적인 점검이 필요하다"고 밝혔다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com