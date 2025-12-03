한화생명, ‘하나로H종신보험’ 출시

한화생명이 종신보험 신상품 ‘하나로H종신보험’을 출시했다. 기존 종신보험이 연금 전환 시 사망 보장이 사라지는 구조였던 것과 달리, 사망 보장을 유지하며 연금 수령까지 가능하도록 한 점이 특징이다.해당 상품은 일정 요건을 충족하면 가입자가 원하는 시점에 사망보험금을 연금으로 전환할 수 있다. 전환 시점의 사망보험금은 최초 가입금액의 3배 이상으로 정해지며, 이후 사망 시까지 수령한 연금과 사망보험금 합계액도 해당 금액을 최저 보증한다.연금 전환 초기부담을 줄이기 위한 장치도 마련했다. 연금 개시 후 첫 10년간은 연금을 두 배로 지급해 국민연금 수령 전의 소득 공백 기간을 보완하도록 설계됐으며, 금리 변동과 무관하게 확정 금액으로 지급된다.장기 위험 대비 기능도 강화했다. 암, 뇌졸중, 특정 심장질환 등 12대 질병 진단 시 향후 보험료 납입을 면제하는 특약을 제공해 보장 유지 부담을 줄였다. 건강 문제 등으로 표준 심사가 어려운 고객을 위한 간편가입형도 운영한다.상품 예시는 다음과 같다. 35세 남성이 가입금액 3000만원 기준으로 10년간 납입할 경우 월 보험료는 약 44만원이다. 55세에 연금으로 전환하면 초기 10년 동안 연 367만원, 이후 연 183만원 수준의 연금을 받을 수 있다. 사망 시점에 관계없이 총 수령 금액은 약 1억669만원으로, 납입 보험료 대비 약 201% 수준이 보증된다.한화생명 관계자는 “사망 보장과 노후 자금 마련을 동시에 고려하는 고객 니즈에 맞춰 상품을 설계했다”며 “은퇴 이후 안정적인 생활자금 확보를 원하는 고객에게 선택지를 넓힐 것”이라고 말했다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com