한화생명, ‘하나로H종신보험’ 출시

해당 상품은 일정 요건을 충족하면 가입자가 원하는 시점에 사망보험금을 연금으로 전환할 수 있다. 전환 시점의 사망보험금은 최초 가입금액의 3배 이상으로 정해지며, 이후 사망 시까지 수령한 연금과 사망보험금 합계액도 해당 금액을 최저 보증한다.
연금 전환 초기부담을 줄이기 위한 장치도 마련했다. 연금 개시 후 첫 10년간은 연금을 두 배로 지급해 국민연금 수령 전의 소득 공백 기간을 보완하도록 설계됐으며, 금리 변동과 무관하게 확정 금액으로 지급된다.
장기 위험 대비 기능도 강화했다. 암, 뇌졸중, 특정 심장질환 등 12대 질병 진단 시 향후 보험료 납입을 면제하는 특약을 제공해 보장 유지 부담을 줄였다. 건강 문제 등으로 표준 심사가 어려운 고객을 위한 간편가입형도 운영한다.
상품 예시는 다음과 같다. 35세 남성이 가입금액 3000만원 기준으로 10년간 납입할 경우 월 보험료는 약 44만원이다. 55세에 연금으로 전환하면 초기 10년 동안 연 367만원, 이후 연 183만원 수준의 연금을 받을 수 있다. 사망 시점에 관계없이 총 수령 금액은 약 1억669만원으로, 납입 보험료 대비 약 201% 수준이 보증된다.
한화생명 관계자는 “사망 보장과 노후 자금 마련을 동시에 고려하는 고객 니즈에 맞춰 상품을 설계했다”며 “은퇴 이후 안정적인 생활자금 확보를 원하는 고객에게 선택지를 넓힐 것”이라고 말했다.
김민주 기자 minjoo@hankyung.com
