최우일 인터지스 부사장. 사진=동국홀딩스

동국제강그룹이 3일 주요 경영진 인사 및 조직 개편을 단행했다고 밝혔다.동국제강 그룹은 "이번 인사와 조직 개편은 경영환경 악화 극복을 위한 그룹 차원의 전략 기능 강화와 사업 구조 효율화에 중점을 뒀다"고 설명했다.동국홀딩스는 동국제강 재경실장(CFO)을 맡고 있던 정순욱 상무를 전략실장으로 선임했다.정순욱 상무는 철강사업 재무 운영 전반을 이끌어온 경험을 바탕으로 그룹 중장기 전략과 주요 과제 추진을 총괄하게 된다.동국제강은 기획·재경·수출·인천공장 관리 부문에 4명의 임원을 신규 선임했다. 현장 중심 의사결정과 사업 실행력을 강화하는데 집중했다.동국씨엠은 글로벌 사업 확대 전략에 따라 영업실 산하 ‘글로벌영업담당’ 조직을 신설했다. 수출 판로 확대와 지속 가능한 수익기반 구축에 속도를 낼 계획이다.인터지스는 동국제강 영업실장 최우일 전무를 부사장으로 선임했다.최우일 부사장은 국내외 영업 활동을 통해 축적한 경험을 토대로 인터지스 항만·물류 사업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대된다.동국시스템즈는 고객 중심 서비스 경쟁력을 높이고, 그룹 전체 IT·DX 역량을 체계적으로 강화하기 위해 IT인프라영업, DX솔루션, DX혁신본부로 조직을 재편했다.다음은 동국제강그룹 임원인사 명단이다.◇동국홀딩스[상무 선임]전략실장 정순욱◇동국제강[상무 승진]포항공장 관리담당 이치광[전무 보직변경]영업실장 곽진수[상무 보직변경]포항공장장 이치광[이사 보직변경]중앙기술연구소장 박병규당진공장장 조종원구매실 구매담당 박언수◇동국씨엠[상무 선임]부산공장 관리담당 김현[이사 선임]지원실장 김낙홍영업실 글로벌영업담당 권영환[상무 승진]지원실장 김한기[상무 보직변경]영업실장 김한기◇인터지스[부사장 선임]부사장 최우일[이사 선임]경영전략본부장 박성도[상무 보직변경]P&L사업본부장 정태현유통물류사업본부장 권광용[이사 보직변경]P&L사업본부 운영담당 김동훈P&L사업본부 영업담당 박경국◇동국시스템즈[상무 승진]대외사업2본부장 고상봉[상무 보직변경]DX솔루션본부장 고상봉[이사 보직변경]IT인프라영업본부장 박상철DX혁신본부장 하귀훈안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com