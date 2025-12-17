휴먼코드 外[이주의 책]

휴먼코드성소라 지음│더스퀘어│2만2000원지식과 역량이 평준화되는 시대, 우리는 무엇으로 차별화할 것인가. AI 시대를 바라보는 사람들의 관심은 크게 두 갈래로 나뉜다. 하나는 툴 사용법, 업무 자동화 등의 실용적인 관점이고 다른 하나는 AI가 바꿀 경제 지형과 산업 구조에 대한 전망이다. 이 두 관점 모두 인간이 ‘대체될지 말지’의 관점에서 크게 벗어나지 않는다. 사람들은 기대보다 오히려 초조함과 혼란을 느낄 뿐 정작 ‘그래서 나는 무엇을 어떻게 해야 살아남는가’라는 질문에는 제대로 답하지 못한다. 이 책은 바로 그 지점을 정면으로 돌파한다. AI가 아닌 ‘나’를 중심에 다시 세우는 전략서이기 때문이다. 저자는 워싱턴대 경영대학 교수를 거쳐 AI 관련 스타트업의 창업가로, AI 기술과 우리 조직·사회 변화의 교차점을 다방면으로 연구해왔다. 이 책에서는 기술이 빠른 속도로 진화하면서 “기본 역량의 진입 장벽은 낮아졌지만 차별화된 가치를 만들어내는 기준은 오히려 높아지고 있다”는 점을 강조한다. 그리고 이 차별화된 가치를 기준으로 AI 시대의 새로운 계급을 4단계로 설명한다. 이는 사회학자 부르디외의 ‘아비투스(Habitus)’ 개념을 AI 시대로 가져온 것이다.트럼피즘과 관세전쟁노영우 지음│미래의창│1만8000원협상의 달인으로 알려진 도널드 트럼프 대통령은 각국과의 관세 협상을 일대일로 진행한다. 이런 압박 협상에서 약소국들이 살아남기는 어렵다. 우리나라같이 안보와 경제를 모두 미국에 의존하고 있는 형편에서는 더욱 그렇다. 이를 게임으로 푼다면 우리가 일본이나 중국, EU와 같이 전략을 짜서 대응하는 방법도 모색해볼 수 있다. 이 거대한 체스판에서 살아남으려면 힘을 키우고 가장 현명한 전략을 짜야 한다. 우리 모두 관세의 본질을 이해하고 관세 IQ를 키워야 할 때다. 트럼프 관세정책의 모순에 맞서는 전략은?다가오는 서태평양 전쟁로버트 해딕 등 지음│김앤김북스│1만8000원오늘날 미군 지휘관들은 대만을 두고 전쟁이 벌어질 것인지보다는 언제 벌어질 것인지를 놓고 논의하고 있다. 2022년 중국의 시진핑 주석은 대만을 통일하는 데 “결코 무력 사용 포기를 약속하지 않는다”고 밝혔다. 중국 인민해방군은 대만 침공을 가정한 합동상륙훈련을 수년간 진행해 오고 있다. 미국 의회 자문기구 등은 시진핑 주석이 인민해방군에 2027년까지 대만을 공격할 준비를 마치도록 지시했다고 보고하고 있다. 중국이 대만을 침공할 것인지는 이제 의도의 차원을 넘어섰다.에브리웨어 경제학김경곤 지음│북스톤│1만9000원이 책은 토스의 콘텐츠 플랫폼 ‘토스피드’에서 연재되어 누적 350만 회 이상의 조회수를 달성한 ‘에브리데이 경제학’ 시리즈를 바탕으로 만들어졌다. 많은 독자들이 이 시리즈에 열광한 이유는 간단하다. 전쟁·환율·금리·부채처럼 복잡하고 거대한 경제 이슈를 일상의 언어로 풀어내며 세계에서 일어나는 사건들이 어떻게 내 생활과 연결되는지를 놀라울 만큼 쉽게 보여주기 때문이다. 이 책을 읽고 나면 낯설던 세계가 하나의 지도 안에서 펼쳐지면서 나의 선택이 어떤 의미를 갖는지도 설명할 수 있게 될 것이다.뾰족하게 다정할 것신혜림 지음│유유│1만7000원요즘처럼 콘텐츠가 범람하는 시기에는 당장 눈에 들어오는 것만 보기에도 시간이 턱없이 부족하다. 자극적인 콘텐츠에 시선을 단숨에 빼앗기고는 한두 시간쯤 흘려보내는 일은 부지기수라는 데 대부분 공감한다. 혼돈의 콘텐츠 바다에서 무엇을 봐야 할지 옥석을 가르는 일은 점점 더 어려워졌다. 알아야 할 세상일과 곳곳에서 모습을 드러내는 문제들이 있다는 사실을 알고 있음에도 시간과 품을 들여 챙겨 보고 제대로 이해하기는 녹록지 않다. 현장에서 뛰고 있는 영민한 콘텐츠 기획자의 일하기 방식은 어떨까.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com