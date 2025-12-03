사진=연합뉴스

미국 Z세대 투자자 5명 중 1명이 암호화폐에만 투자하고 있다는 조사 결과가 나왔다. 자산을 분산하지 않고 ‘코인 올인’ 전략을 택하는 사례가 늘어나고 있다.야후 파이낸스는 미국 금융산업규제국(FINRA)과 CFA 연구소의 공동 보고서를 인용해 미국 Z세대 투자자의 약 19%가 암호화폐 외 다른 투자 자산을 보유하지 않는다고 보도했다. 변동성이 높아 소규모 투자만 권장하는 전통적 투자 조언과 정반대의 행보다.암호화폐의 선호는 젊은 투자자들 사이에서 투자 인식이 크게 달라지고 있음을 보여준다. 뱅크오브아메리카(BofA)의 지난해 발표에서도 MZ세대의 94%가 전통적인 ‘주식 60·채권 40’ 포트폴리오보다 수집품(collectibles)에 더 큰 관심을 보였다는 결과가 나왔다.금융정보 사이트 고뱅킹레이츠는 이러한 흐름을 “젊은 세대의 즉시성·속도 중심 라이프스타일이 투자에도 반영된 결과”라고 분석했다. 많은 Z세대는 기존 금융기관과 제도권 금융을 신뢰하지 않고, 단기간에 높은 수익을 낼 수 있다고 판단되는 자산에 관심을 보인다. 탈중앙화 구조와 높은 변동성 특성을 지닌 암호화폐가 이들에게 매력적으로 보이는 이유다.하지만 전문가들은 암호화폐에 단일 투자하는 것은 위험한 선택이라고 경고한다.고뱅킹레이츠는 “잘못된 암호화폐를 선택하거나 시장 시스템이 흔들리면 한순간에 모든 자금을 잃을 수 있다”며 “장기 은퇴 자산으로 적합하지 않다”고 경고했다.또한 “비트코인과 대부분의 암호화폐는 투자 수요에 의해 가치가 결정될 뿐, 실물 소유권을 나타내지 않는다”고 지적했다. 주식은 실적과 매출을 내는 실제 기업의 소유권이며, 기업이 완전히 파산하지 않는 한 일정 가치를 유지하지만 암호화폐는 감정적 매수세만으로도 급락할 수 있다고 강조했다.비트코인의 수익률 변동은 이를 그대로 보여준다. 2015~2024년 비트코인은 8개 연도에서 주식·채권·금·원자재보다 높은 수익률을 기록했지만, 2018년(-74%), 2022년(-64%)에는 큰 폭의 손실을 냈다.규제 불확실성 역시 리스크 요인으로 지적된다. 글로벌 정보 기술 기업 톰슨로이터는 “2025년 현재 미국에서는 암호화폐를 규제하는 명확한 기준이 없다”고 지적했다. 고뱅킹레이츠 역시 “많은 투자자가 실제로 무엇을 사는지 충분히 이해하지 못한 채 암호화폐를 매수하고 있다”고 우려했다.고뱅킹레이츠는 “암호화폐는 지난 10년간 높은 변동성 속에서도 놀라운 수익률을 낸 것이 사실”이라며 포트폴리오의 일부 편입은 가능하다고 봤다. 하지만 “포트폴리오 전체를 암호화폐에 올인하는 것은 위험한 도박”이라며 “과거 수익률에도 불구하고 많은 투자자들이 여전히 손실을 보고 있다. 결국 암호화폐는 엄청난 투기적 자산이며, 위험 감수 성향이 있더라도 신중해야 한다”고 조언했다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com